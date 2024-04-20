В Украине электричества может не быть по 4-6 часов в сутки, — директор Центра исследований энергетики

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что украинцам не помешает иметь газовый, дизельный или бензиновый генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для жителей многоквартирного дома.

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Электричества в Украине может не быть 4–6 часов в сутки. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Forbes.

По его словам, наше государство вряд ли пройдет пики потребления в июле–августе и зимой без серьезных ограничений. Украина в период за март и апрель потеряла 7 ГВт тепловых и гидроэлектростанций из-за российских ударов.

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Харченко отметил, что не является оптимистом в этом вопросе. При худшем сценарии в течение 4-6 часов в сутки доступ к электричеству будет отсутствовать.

"Но апокалипсиса не будет", — пояснил он.

По его словам, даже сейчас отключения по всей стране уже могли бы происходить, если бы не аварийные ограничения в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, вызванные повреждением местных объектов передачи электричества.

Атаки России по местным ТЭЦ и в дальнейшем будут продолжаться. По мнению специалиста, это практически неизбежный сценарий, но восстанавливать отопительные котлы гораздо проще, дешевле и быстрее, чем восстанавливать генераторы и турбины для производства электричества.

Харченко добавил, что украинцам не помешает иметь газовый, дизельный или бензиновый генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для жителей многоквартирного дома. Важно также, чтобы помпы многоэтажек, которые поставляют воду и тепло, были обеспечены генераторами. Это позволит жителям получать воду и тепло даже при недостатке электричества.

Военные риски не дают возможности восстанавливать централизованную энергосистему. Сейчас есть потребность в строительстве децентрализованной генерации, максимально приближая ее к потребителю. По его мнению, должны быть небольшие электростанции. В Харькове, Одессе сейчас строить электростанцию мощностью более 7 МВт нет смысла. Это довольно большие объекты, которые невозможно физически защитить от ударов, они будут уничтожены.

Напомним, 17 апреля СМИ выяснили, насколько реален в Украине "тотальный блэкаут". Журналисты выяснили, что локальные блэкауты будут и уже возникают, когда не удается передать электроэнергию в области, где российские войска уничтожили подстанции. При этом для полного блэкаута нужно, чтобы совпали несколько факторов.