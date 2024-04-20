В Україні електрики може не бути по 4-6 годин на добу, – директор Центру досліджень енергетики

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що українцям не завадить мати газовий, дизельний або бензиновий генератор для приватного будинку та EcoFlow чи аналог для мешканців багатоквартирного будинку.

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Електрики в Україні може не бути 4–6 годин на добу. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє Forbes.

З його слів, наша держава навряд чи пройде піки споживання в липні–серпні та взимку без серйозних обмежень. Україна у період за березень та квітень втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій через російські удари.

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Харченко наголосив, що не є оптимістом у цьому питанні. За найгіршого сценарію протягом 4–6 годин на добу доступ до електрики буде відсутній.

"Але апокаліпсису не буде", — пояснив він.

З його слів, навіть зараз відключення по всій державі вже могли б відбуватись, якби не аварійні обмеження в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях, спричинені пошкодженням місцевих обʼєктів передачі електрики.

Атаки Росії по місцевим ТЕЦ й надалі триватимуть. На думку фахівця, це практично неминучий сценарій, але відновлювати опалювальні котли набагато простіше, дешевше та швидше, ніж відновлювати генератори і турбіни для виробництва електрики.

Харченко додав, що українцям не завадить мати газовий, дизельний або бензиновий генератор для приватного будинку та EcoFlow чи аналог для мешканців багатоквартирного будинку. Важливо також, щоб помпи багатоповерхівок, які постачають воду та тепло, були забезпечені генераторами. Це дасть змогу жителям отримувати воду і тепло навіть за нестачі електрики.

Військові ризики не дають можливості відновлювати централізовану енергосистему. Зараз є потреба у будівництві децентралізованої генерації, максимально наближуючи її до споживача. На його думку, мають бути невеликі електростанції. В Харкові, Одесі зараз будувати електростанцію потужністю понад 7 МВт немає сенсу. Це доволі великі обʼєкти, які неможливо фізично захистити від ударів, вони будуть знищені.

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ з'ясували, наскільки реальний в Україні "тотальний блекаут". Журналісти з’ясували, що локальні блекаути будуть і вже виникають, коли не вдається передати електроенергію в області, де російські війська знищили підстанції. Водночас для повного блекауту потрібно, щоб збіглися кілька чинників.