Ізраїль — не країна НАТО, але всі ракети збили: Зеленський про подвійні стандарти в політиці

Український президент підкреслив, що західні союзники прагматично вибудовують політику щодо Ізраїлю. І коли їм потрібно було, вони продемонстрували всю свою міць, знищивши практично все, "що летіло на голови ізраїльтянам".

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо військової підтримки України в контексті відбиття іранського ракетного удару по Ізраїлю. За його словами, у питанні захисту України з боку союзників більше політики, а в захисті Ізраїлю можна побачити прагматику. Про це український лідер заявив в інтерв'ю журналістам із Бразилії.

Глава держави зазначив, що загалом у політиці завжди присутні подвійні стандарти, проте Україна завжди розраховувала на те, що її союзники та партнери будуть прагматичними, тобто керувалися тим самим, що й під час підтримки Ізраїлю.

"У питанні захисту України — більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, як ми побачили, — там була прагматика. Ми завжди виступали за те, щоб наші партнери і союзники були прагматичними партнерами й союзниками, які б розуміли, що для того, щоб захистити Україну, потрібно всі свої впливи на захист неба, і оборонні можливості, також використовувати", — сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що західні союзники показали всю свою міць, коли їм потрібно було знищити все, "що летіло на голови ізраїльтянам". І це, за його словами, безумовно, позитивний момент, однак це і є подвійні стандарти.

"Історія з Ізраїлем абсолютно прагматична, їм потрібно було знищити все, що летіло на голови ізраїльтянам. Молодці, що знищили, і що люди там живі, і слава Богу. Але тим не менш, це є подвійні стандарти. Усі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Я ще раз підкреслюю, слава Богу, що їх знищили", — наголосив президент.

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Зеленський продовжив, заявивши про те, що далі можна вести дискусію про різні обставини, за яких сили Заходу, мовляв, захищали свої військові бази та збивали іранські ракети ще до підльоту до повітряного простору Ізраїлю. Але це також прояв подвійних стандартів, за яких є "різні люди і різні життя".

"Це буде, чесно кажучи, подвійними стандартами. На жаль, у цей момент розділилися цінності. На жаль, у цей момент це демонстрація різних людей, нібито ми різні люди, нібито у нас різні життя. І мені здається, це був найгірший момент у цій ситуації. Не захист, підкреслюю. Ми самі вимагали такого. Вони продемонстрували, що технологій достатньо збити сотні ракет та іранських "Шахедів". Ця демонстрація якраз прекрасна. Вона мала б бути демонстрацією для Росії", — зазначив президент.

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Насамкінець президент сказав, що подвійними стандартами є й те, як реагували в Польщі та Румунії, коли російські ракети залітали на їхню територію.

"І Польщі, і Румунії. Вибачте, але там не було жодних реакцій. Це говорить про подвійні стандарти, на жаль. І це не я кажу, це вони своїм захистом, своєю демонстрацією це сказали", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон №10449 про мобілізацію. Відповідну інформацію опубліковано на сайті Верховної Ради України в картці законопроєкту.