"Слуга народу" заведе акаунт у TikTok для комунікації з молоддю

У соцмережі представники політсили президента хочуть бути щирими і не бояться жартувати над собою.

У "Слузі народу" мають намір підвищити комунікацію з молоддю шляхом створення облікового запису в соцмережі TikTok. Так політсила хоче налагодити контакт з українцями віком до 25-35 років, розповів куратор діджитал-напрямку партії Максим Максимов РБК-Україна.

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За його словами, у партії усвідомили, що TikTok і YouTube — це не про "веселощі та жарти", а можливість нового підходу до комунікацій.

У соцмережу представники президентської політсили йдуть не зі стандартними гаслами і просто новим контентом, а з новою формою. Метою буде спрямованість на щирість та самоіронія над собою. Максимов зазначив, що TikTok дасть можливість жартувати з тих, хто буде в кадрі.

Наразі стратегія позиціювання партії в TikTok розробляється, обліковий запис може з'явитися навіть цього року.

Для створення контенту планується залучати не лише активістів "ЗеМолодіжки", а й нардепів.

"У нас є депутати, які також готові в цьому брати участь, не боячись здаватися смішними тощо. У нас є, зокрема, і керівництво партії, яке, гадаю, буде не проти в цьому взяти участь", — додав куратор діджитал-напрямку партії.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім дослідженням КМІС, партія "Слуга народу" на виборах до Ради набирає 15,5%. Політсила таким чином розташовується на другому місці після "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Різниця між партіями серед голосів незначна — 0,2%.