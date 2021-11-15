"Слуга народа" заведет аккаунт в TikTok для коммуникации с молодежью

В соцсети представители политсилы президента хотят быть искренними и не боятся подшучивать над собой.

В "Слуге народа" намерены повысить коммуникацию с молодежью путем создания аккаунта в соцсети TikTok. Так политсила хочет наладить контакт с украинцами в возрасте до 25-35 лет, рассказал куратор диджитал-направления партии Максим Максимов РБК-Украина.

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По его словам, в партии осознали, что TikTok и YouTube — это не про "веселье и шутки", а возможность нового подхода к коммуникациям.

В соцсеть представители президентской политсилы идут не со стандарнтыми лозунгами и просто новым контентом, а с новой формой. Целью будет направленность на искренность и самоирония над собой. Максимов отметил, что TikTok даст возможность подшучивать над теми, кто будет в кадре.

Сейчас стратегия позиционирования партии в TikTok разрабатывается, аккаунт может появится даже в этом году.

Для создания контента планируется привлекать не только активистов "ЗеМолодежки", но и нардепов.

"У нас есть депутаты, которые также готовы в этом участвовать, не боясь казаться смешными и т.д. У нас есть, в том числе, и руководство партии, которое, думаю, будет не против в этом всем принять участие", — добавил куратор диджитал-направления партии.

Напомним. согласно недавнему исследованию КМИС, партия "Слуга народа" на выборах в Раду набирает 15,5%. Политсила таким образом располагается на втором месте после "Европейской солидарнсоти" Петра Порошенко. Разница между партиями в числе голосов незначительная — 0,2%.