"Европейская солидарность" оставила позади "Слугу народа" в свежем рейтинге партий, — КМИС

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы восемь партий.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" лидирует в рейтинге, обогнав правящую политическую силу "Слуга народа" на 0,2% пункта. Разница в поддержке между четырьмя первыми партиями в списке находится в пределах статистической погрешности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября.

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Так, "ЕС" набрала 15,7% поддержки среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором и 13,9% среди всех респондентов (в сентябре эти показатели составили 17,4% и 11,6%). На второе место опустилась пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" — 15,5% и 13,7% соответственно (в сентябре — 20% и 13,4%). Тройку замыкает "Батькивщина" с результатом 13,6% и 12% (в сентябре — 10,8% и 7,2%).

По итогам октябрьского опроса, в Верховную Раду проходят:

"Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 15,7% (13,9% среди всех респондентов)

"Слуга народа" (А. Корниенко) — 15,5% (13,7)

"Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 13,6% (12%)

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 13% (11,5%)

"Сила и честь" (И. Смешко) — 8,6% (7,6%)

"Наши" (Е. Мураев) — 5,7% (5%)

"Радикальная партия" (О. Ляшко) — 5,6% (4,9%)

"Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 5,6% (4,9%)

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"Свобода" (О. Тягнибок) — 4,4% (3,9%)

"Партия Шария" (О. Бондаренко) — 3,6% (3,1%)

"УДАР" (В. Кличко) — 2,4% (2,1%)

"За будущее" (И. Палица) — 1,8% (1,6%)

"Голос" (К. Рудык) — 1,6% (1,4)

"Пропозиція" (Б. Филатов) — 1,2% (1,1%)

"Украина — наш дом" (Б. Колесников) 1,1% (0,9%)

[ + – ] Рейтинг партий по итогам опроса КМИС с 15 по 18 октября

Главной и реальной оппозицией к нынешней власти 27,2% респондентов считают "Европейскую солидарность", 24,3% — ОПЗЖ, 17,5% — "Батькивщину" и 4,4% — "Голос".

[ + – ] Оппозиционные партии

В то же время 44,9% опрошенных выразили мнение, что нынешняя власть не отличается от предыдущей, 29,9% респондентов считают, что она хуже предыдущей, а еще 22% уверены, что нынешние руководители страны лучше предшественников.

[ + – ] Сравнение нынешней власти с предшественниками

55,5% опрошенных считают, что за последние 2 года финансовое состояние их семей ухудшилось, 10,7% уверены, что этот показатель улучшился, а 32,9% украинцев заявили, что для них в этом плане ничего не изменилось.

[ + – ] Оценка изменения благосостояния за последние 2 года

Далее социологи предложили респондентам выбрать причины экономического кризиса в Украины из четырех предложенных вариантов. В результате 42,1% винят в кризисе высокий уровень коррупции, 31,2% — некомпетентность власти. Еще 12,1% считают, что кризис спровоцировала пандемия коронавируса и 8,5% выбрали в качестве причины войну на Донбассе. О том, что в Украине нет экономического кризиса, заявили 0,3% украинцев.

[ + – ] Причины экономического кризиса

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что на данный момент лидерами партийного рейтинга можно назвать четыре политических силы — "Евросолидарность", "Слугу народа", "Батькивщину" и ОПЗЖ — согласно этому опросу разница между ними находится в пределах статистической погрешности.

"Фактически, есть четыре политических игрока с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только что обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но потом ситуация может вернуться в прежнее состояние или зафиксироваться на текущем уровне)", — заявил эксперт.

При этом Грушецкий отметил "некоторую тенденцию к снижению поддержки "Слуги народа", что, по его мнению, "связано с последними политическими и экономическими событиями".

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1200 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комментируя этот метод Грушецкий объяснил, что респонденты, опрошенные методом телефонных интервью, более состоятельные, имеют несколько выше уровень образования и несколько более активны, чем респонденты, опрошенные методом личных интервью.

Напомним, вчера, 20 октября, КМИС обнародовал результаты другого опроса, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского значительно упал на фоне недавних политических событий — отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады, публикации результатов расследования об офшорах и "вагнергейта".

Также Фокус приводил результаты опроса этого института, проведенного в июле-августе этого года. Тогда респонденты больше поддерживали "Слугу народа", а "Евросолидарность" обошли такие политсилы как ОПЗЖ и "Батькивщина". Однако тогда опрос проводился методом личных интервью.