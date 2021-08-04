В Верховную Раду проходят пять партий, а поддержка "Слуг народа" снизилась, — КМИС

Президентскую партию, согласно результатам, готов поддержать лишь каждый пятый. А разница с ближайшим конкурентом составляет всего 2,3 процента.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июля, в парламент прошли бы пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", а также "Сила и честь". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 24 июля по 1 августа.

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По данным социологов, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа", за которую в конце июля проголосовали бы 13,7% среди всех опрошенных и 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Что касается ОПЗЖ, то у этой партии показатели составляют 11,4% и 18,3% соответственно.

"Формально, разница в поддержке этих политических сил — в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место", — заявили в КМИС.

Преодолеть барьер в 5% и пройти в парламент смогли бы следующие партии:

"Слуга народа" — 20,6% (среди определившихся избирателей)

ОПЗЖ — 18,3%;

"Батькивщина" — 16%;

"Европейская солидарность" — 14,2%;

"Сила и честь" — 6,3%.

Не прошли бы в Раду, набрав менее 5%, такие политические силы:

"Украинская стратегия Гройсмана" — 4,7%;

"Радикальная партия Ляшко" — 4%;

"Свобода" — 3,6%;

"УДАР" — 2,8%;

"Партия Шария" — 2,3%;

"Голос" — 2,1%.

"Наши" — 1,8%.

"За Майбутнє" — 1,6%

"ПроПозиция" — 0,6%

"Украина — наш дом" — 0,6%

По сравнению с июнем рейтинг существенно не изменился — все колебания в данных об электоральной поддержке находятся в пределах статистической погрешности.

"Статистически значимо изменилась поддержка только Радикальной партии (среди тех, кто определился, снижение с 5,7% до 4%), "Свободы" (рост с 2,2% до 3,6%), "УДАР" (рост с 1, 6% до 2,8%) и "Партии Шария" (снижение с 3,7% до 2,3%)", — добавили в КМИС.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

Опрос был проведен методом личного интервью (face-to-face) среди 2028 респондентов по всей Украине за исключением АР Крым и неподконтрольных государству территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, исследование "Социса", проведенное в конце мая – начале июня, показало, что в рейтинге на тот момент лидировала партия "Слуга народа", однако с большим отрывом от ОПЗЖ – почти в 7,5 процентных пунктов.

Тем временем КМИС сегодня также представил результаты опроса, согласно которым деятельность президента Владимира Зеленского в целом, по состоянию на конец июля, одобряли менее трети украинцев.