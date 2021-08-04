У Верховну Раду проходять п'ять партій, а підтримка "Слуг народу" знизилася, — КМІС
Президентську партію, згідно з результатами, готовий підтримати лише кожен п'ятий. А різниця з найближчим конкурентом становить всього 2,3 відсотки.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці липня, до парламенту пройшли б п'ять партій — "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", а також "Сила і честь". Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період із 24 липня по 1 серпня.
За даними соціологів, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу", за яку наприкінці липня проголосували б 13,7% серед усіх опитаних і 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Що стосується ОПЗЖ, то в цій партії показники становлять 11,4% і 18,3% відповідно.
"Формально, різниця в підтримці цих політичних сил — у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" з приблизно однаковою підтримкою перше місце", — заявили в КМІС.
Подолати бар'єр у 5% і пройти в парламент змогли б такі партії:
- "Слуга народу" — 20,6% (серед тих виборців, які визначилися)
- ОПЗЖ — 18,3%;
- "Батьківщина" — 16%;
- "Європейська солідарність" — 14,2%;
- "Сила і честь" — 6,3%.
Не пройшли б у Раду, набравши менше 5%, такі політичні сили:
- "Українська стратегія Гройсмана" — 4,7%;
- "Радикальна партія Ляшка" — 4%;
- "Свобода" — 3,6%;
- "УДАР" — 2,8%;
- "Партія Шарія" — 2,3%;
- "Голос" — 2,1%.
- "Наші" — 1,8%.
- "За Майбутнє" — 1,6%
- "Пропозиція" — 0,6%
- "Україна — наш дім" — 0,6%
Порівняно з червнем рейтинг суттєво не змінився — всі коливання в даних про електоральну підтримку знаходяться в межах статистичної похибки.
"Статистично значуще змінилася підтримка тільки Радикальної партії (серед тих, хто визначився, зниження з 5,7% до 4%), "Свободи" (зростання з 2,2% до 3,6%), "УДАР" (зростання з 1,6% до 2,8%) і "Партії Шарія" (зниження з 3,7% до 2,3%) ", — додали в КМІС.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.
Опитування було проведене методом особистого інтерв'ю (face-to-face) серед 2 028 респондентів по всій Україні за винятком АР Крим і непідконтрольних державі територій Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, дослідження "Соцісу", проведене наприкінці травня — на початку червня, показало, що в рейтингу на той момент лідирувала партія "Слуга народу", однак із великим відривом від ОПЗЖ — майже в 7,5 процентних пунктів.
Тим часом КМІС сьогодні також представив результати опитування, згідно з якими діяльність президента Володимира Зеленського в цілому, станом на кінець липня, схвалювали менше третини українців.