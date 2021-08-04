У Верховну Раду проходять п'ять партій, а підтримка "Слуг народу" знизилася, — КМІС

Президентську партію, згідно з результатами, готовий підтримати лише кожен п'ятий. А різниця з найближчим конкурентом становить всього 2,3 відсотки.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці липня, до парламенту пройшли б п'ять партій — "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", а також "Сила і честь". Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період із 24 липня по 1 серпня.

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За даними соціологів, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу", за яку наприкінці липня проголосували б 13,7% серед усіх опитаних і 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Що стосується ОПЗЖ, то в цій партії показники становлять 11,4% і 18,3% відповідно.

"Формально, різниця в підтримці цих політичних сил — у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" з приблизно однаковою підтримкою перше місце", — заявили в КМІС.

Подолати бар'єр у 5% і пройти в парламент змогли б такі партії:

"Слуга народу" — 20,6% (серед тих виборців, які визначилися)

ОПЗЖ — 18,3%;

"Батьківщина" — 16%;

"Європейська солідарність" — 14,2%;

"Сила і честь" — 6,3%.

Не пройшли б у Раду, набравши менше 5%, такі політичні сили:

"Українська стратегія Гройсмана" — 4,7%;

"Радикальна партія Ляшка" — 4%;

"Свобода" — 3,6%;

"УДАР" — 2,8%;

"Партія Шарія" — 2,3%;

"Голос" — 2,1%.

"Наші" — 1,8%.

"За Майбутнє" — 1,6%

"Пропозиція" — 0,6%

"Україна — наш дім" — 0,6%

Порівняно з червнем рейтинг суттєво не змінився — всі коливання в даних про електоральну підтримку знаходяться в межах статистичної похибки.

"Статистично значуще змінилася підтримка тільки Радикальної партії (серед тих, хто визначився, зниження з 5,7% до 4%), "Свободи" (зростання з 2,2% до 3,6%), "УДАР" (зростання з 1,6% до 2,8%) і "Партії Шарія" (зниження з 3,7% до 2,3%) ", — додали в КМІС.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Опитування було проведене методом особистого інтерв'ю (face-to-face) серед 2 028 респондентів по всій Україні за винятком АР Крим і непідконтрольних державі територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, дослідження "Соцісу", проведене наприкінці травня — на початку червня, показало, що в рейтингу на той момент лідирувала партія "Слуга народу", однак із великим відривом від ОПЗЖ — майже в 7,5 процентних пунктів.

Тим часом КМІС сьогодні також представив результати опитування, згідно з якими діяльність президента Володимира Зеленського в цілому, станом на кінець липня, схвалювали менше третини українців.