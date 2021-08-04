Діяльність президента Зеленського схвалюють менше третини українців, — КМІС

За місяць кількість громадян, які схвалюють дії глави держави, знизилася майже на 5%.

Станом на кінець липня діяльність президента України Володимира Зеленського в цілому схвалювали 29,3% українців, у той час як несхвалення висловили 56,1% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період із 24 липня по 1 серпня.

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Соціологи нагадали, що згідно з опитуванням, яке проводилося в червні цього року, діяльність глави держави в цілому схвалювали 34,1% респондентів, не схвалювали — 52,7%.

Так, за місяць показник схвалення діяльності Зеленського знизився на 4,8%, а рівень несхвалення виріс на 3,4%.

Вагалися з відповіддю на відповідне запитання соціологів 13,2% і 14,6% опитаних у червні та липні відповідно.

Опитування було проведене методом особистого інтерв'ю (face-to-face) серед 2 028 респондентів по всій Україні за винятком АР Крим і непідконтрольних державі територій Луганської та Донецької областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці липня, найбільшу кількість голосів на найближчих президентських виборах набрав би чинний глава держави Володимир Зеленський. Далі за рівнем симпатій виборців йдуть експрезидент Петро Порошенко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

А дослідження "Соцісу", що стосується парламентських виборів, показало, що станом на кінець травня — початок червня до Верховної Ради пройшли б чотири партії. Рейтинг очолила пропрезидентська політична сила "Слуга народу".