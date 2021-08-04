Деятельность президента Зеленского одобряют меньше трети украинцев, – КМИС

За месяц число граждан, одобряющих действия главы государства, снизилось почти на 5%.

По состоянию на конец июля деятельность президента Украины Владимира Зеленского в целом одобряли 29,3% украинцев, в то время как неодобрение выразили 56,1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 24 июля по 1 августа.

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Социологи напомнили, что согласно опросу, который проводился в июне этого года, деятельность главы государства в целом одобряли 34,1% респондентов, не одобряли — 52,7%.

Таким образом, за месяц показатель одобрения деятельности Зеленского снизился на 4,8%, а уровень неодобрения вырос на 3,4%.

Затруднялись с ответом на соответствующий вопрос социологов 13,2% и 14,6% опрошенных в июне и июле соответственно.

Опрос был проведен методом личного интервью (face-to-face) среди 2028 респондентов по всей Украине за исключением АР Крым и неподконтрольных государству территорий Луганской и Донецкой областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце июля, наибольшее количество голосов на ближайших президентских выборах набрал бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Далее по уровню симпатий избирателей идут экс-президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

А исследование "Социса", касающееся парламентских выборов, показало, что по состоянию на конец мая-начало июня в Верховную Раду прошли бы четыре партии. Рейтинг возглавила пропрезидентская политическая сила "Слуга народа".