"Європейська солідарність" залишила позаду "Слугу народу" в свіжому рейтингу партій, — КМІС

Якби вибори відбулися найближчої неділі, до Верховної Ради пройшли б вісім партій.

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" лідирує в рейтингу, обігнавши керівну політичну силу "Слуга народу" на 0,2% пункти. Різниця в підтримці між чотирма першими партіями у списку знаходиться в межах статистичної похибки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 15 по 18 жовтня.

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Так, "ЄС" набрала 15,7% підтримки серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором і 13,9% серед усіх респондентів (у вересні ці показники склали 17,4% і 11,6%). На друге місце опустилася пропрезидентська політична сила "Слуга народу" — 15,5% і 13,7% відповідно (у вересні — 20% і 13,4%). Трійку замикає "Батьківщина" з результатом 13,6% і 12% (у вересні — 10,8% і 7,2%).

За підсумками жовтневого опитування, до Верховної Ради проходять:

"Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 15,7% (13,9% серед усіх респондентів);

"Слуга народу" (О. Корнієнко) — 15,5% (13,7);

"Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 13,6% (12%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 13% (11,5%);

"Сила і честь" (І. Смешко) — 8,6% (7,6%);

"Наші" (Є. Мураєв) — 5,7% (5%);

"Радикальна партія" (О. Ляшко) — 5,6% (4,9%);

"Українська стратегія" (В. Гройсман) — 5,6% (4,9%).

Не долають 5%-ий бар'єр:

"Свобода" (О. Тягнибок) — 4,4% (3,9%);

"Партія Шарія" (О. Бондаренко) — 3,6% (3,1%);

"УДАР" (В. Кличко) — 2,4% (2,1%);

"За майбутнє" (І. Палиця) — 1,8% (1,6%);

"Голос" (К. Рудик) — 1,6% (1,4);

"Пропозиція" (Б. Філатов) — 1,2% (1,1%);

"Україна — наш дім" (Б. Колесніков) 1,1% (0,9%).

[ + – ] Рейтинг партій за підсумками опитування КМІС із 15 по 18 жовтня

Головною і реальною опозицією до нинішньої влади 27,2% респондентів вважають "Європейську солідарність", 24,3% — ОПЗЖ, 17,5% — "Батьківщину" і 4,4% — "Голос".

[ + – ] Опозиційні партії

У той же час 44,9% опитаних висловили думку, що нинішня влада не відрізняється від попередньої, 29,9% респондентів вважають, що вона гірша за попередню, а ще 22% впевнені, що нинішні керівники країни краще попередників.

[ + – ] Порівняння нинішньої влади з попередниками

55,5% опитаних вважають, що за останні 2 роки фінансовий стан їхніх сімей погіршився, 10,7% упевнені, що цей показник покращився, а 32,9% українців заявили, що для них у цьому плані нічого не змінилося.

[ + – ] Оцінка зміни добробуту за останні 2 роки

Далі соціологи запропонували респондентам обрати причини економічної кризи в Україні з чотирьох запропонованих варіантів. Зрештою 42,1% звинувачують у кризі високий рівень корупції, 31,2% — некомпетентність влади. Ще 12,1% вважають, що кризу спровокувала пандемія коронавірусу та 8,5% вибрали як причину війну на Донбасі. Про те, що в Україні немає економічної кризи, заявили 0,3% українців.

[ + – ] Причини економічної кризи

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що наразі лідерами партійного рейтингу можна назвати чотири політичні сили — "Євросолідарність", "Слугу народу", "Батьківщину" й ОПЗЖ — згідно з цим опитуванням різниця між ними знаходиться в межах статистичної похибки.

"Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних чинників (наприклад, метод опитування) і поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до свого попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні)", — заявив експерт.

При цьому Грушецький зазначив "деяку тенденцію до зниження підтримки "Слуги народу", що, на його думку, "пов'язано з останніми політичними й економічними подіями".

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 1 200 респондентів із використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, крім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Коментуючи цей метод Грушецький пояснив, що респонденти, опитані методом телефонних інтерв'ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти і дещо активніші, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв'ю.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, КМІС оприлюднив результати іншого опитування, згідно з якими рейтинг президента Володимира Зеленського значно впав на тлі нещодавніх політичних подій — відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Ради, публікації результатів розслідування про офшори та "вагнергейта".

Також Фокус приводив результати опитування цього інституту, проведеного в липні-серпні цього року. Тоді респонденти більше підтримували "Слугу народу", а "Євросолідарність" обійшли такі політсили як ОПЗЖ і "Батьківщина". Однак тоді опитування проводилося методом особистих інтерв'ю.