Инженеры создали из электронных отходов первую в мире батарею для электрокаров (видео)

В Швеции строят завод, который будет перерабатывать 125 тыс. тонн старых аккумуляторов ежегодно.

Шведская компания Northvolt объявила об успешной переработке литий-ионной аккумуляторной батареи с никель-марганцево-кобальтовым катодом. Инженерам удалось создать качественную батарею из вторсырья, сообщает interestingengineering.com.

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Представители компании заявляют, что программа по утилизации и переработке старых аккумуляторов от электромобилей успешно стартовала. Пока что все процессы проходят на базе лаборатории в Вестеросе (Швеция).

"Это настоящий прорыв в индустрии аккумуляторов, поскольку Northvolt пытается сделать индустрию электромобилей "зеленой" по максимуму. До сих пор даже автомобили Tesla нельзя было назвать экологически чистыми на 100%", — пишет СМИ.

[ + – ] Металлы и элементы из старых аккумуляторов

Дело в том, что для создания литий-ионных батарей требуется большое количество добываемого сырья, что противоречит принципам устойчивого развития. Другими словами, электромобили просто продвинули загрязнение окружающей среды вверх по цепочке: от производства до потребителя. Но процесс переработки может помочь восстановить до 95% металлов, сохраняя необходимый уровень их чистоты. То есть, металлы старых батарей будут по качеству ничем не хуже металлов новых аккумуляторов. По крайней мере, так считает главный экологический директор Northvolt Эмма Неренхайм.

[ + – ] Проект завода Northvolt

Недавно в лабораторных условиях инженеры создали аккумулятор из переработанных кобальта, марганца и никеля и с помощью низкоэнергетической гидрометаллургической обработки. Они также использовали водного раствора для выделения металлов и очистки их от оставшихся примесей.

Следующим шагом для Northvolt станет производство в промышленных масштабах батарей, наполовину состоящих из переработанного материала. Этот проект планируют запустить к 2030 году. В соответствии с этой целью завод по переработке электронных отходов Revolt Ett (Скеллефтео, Швеция) будет расширен и сможет перерабатывать до 125 тыс. тонн аккумуляторов ежегодно. В компании также подсчитали, что к 2030 году у многих автомобильных аккумуляторов закончится срок службы, и в совокупности их вес составит примерно 250 тыс. тонн. И это данные только касающиеся Европы.

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"Revolt Ett сможет стать крупнейшим в Европе заводом по переработке аккумуляторов наряду с еще одним предприятием по переработке, которое может повторно использовать литий, кобальт, марганец и никель. Вместе они обеспечат материалами завод по производству элементов питания Northvolt Ett", — сообщает медиа.

Также на новом заводе будут извлекать алюминий, медь и пластмассы, и все они будут отправляться на переработку на сторонние предприятия.

"Если европейцам удастся создать на 100% экологичные батареи, единственным "изъяном" электрокаров станет, собственно, электроэнергия, добываемая при помощи ископаемого топлива", — резюмирует СМИ.

Напомним, что в августе Tesla заявила, что сможет утилизировать 92% материалов аккумуляторных элементов и при этом использовать повторно 1300 тонн никеля.

Ранее мы сообщали о том, что за последние 10-13 лет аккумуляторы для электрокаров существенно подешевели.