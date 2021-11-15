Инженеры создали из электронных отходов первую в мире батарею для электрокаров (видео)
В Швеции строят завод, который будет перерабатывать 125 тыс. тонн старых аккумуляторов ежегодно.
Шведская компания Northvolt объявила об успешной переработке литий-ионной аккумуляторной батареи с никель-марганцево-кобальтовым катодом. Инженерам удалось создать качественную батарею из вторсырья, сообщает interestingengineering.com.
Представители компании заявляют, что программа по утилизации и переработке старых аккумуляторов от электромобилей успешно стартовала. Пока что все процессы проходят на базе лаборатории в Вестеросе (Швеция).
"Это настоящий прорыв в индустрии аккумуляторов, поскольку Northvolt пытается сделать индустрию электромобилей "зеленой" по максимуму. До сих пор даже автомобили Tesla нельзя было назвать экологически чистыми на 100%", — пишет СМИ.
Дело в том, что для создания литий-ионных батарей требуется большое количество добываемого сырья, что противоречит принципам устойчивого развития. Другими словами, электромобили просто продвинули загрязнение окружающей среды вверх по цепочке: от производства до потребителя. Но процесс переработки может помочь восстановить до 95% металлов, сохраняя необходимый уровень их чистоты. То есть, металлы старых батарей будут по качеству ничем не хуже металлов новых аккумуляторов. По крайней мере, так считает главный экологический директор Northvolt Эмма Неренхайм.
Недавно в лабораторных условиях инженеры создали аккумулятор из переработанных кобальта, марганца и никеля и с помощью низкоэнергетической гидрометаллургической обработки. Они также использовали водного раствора для выделения металлов и очистки их от оставшихся примесей.
Следующим шагом для Northvolt станет производство в промышленных масштабах батарей, наполовину состоящих из переработанного материала. Этот проект планируют запустить к 2030 году. В соответствии с этой целью завод по переработке электронных отходов Revolt Ett (Скеллефтео, Швеция) будет расширен и сможет перерабатывать до 125 тыс. тонн аккумуляторов ежегодно. В компании также подсчитали, что к 2030 году у многих автомобильных аккумуляторов закончится срок службы, и в совокупности их вес составит примерно 250 тыс. тонн. И это данные только касающиеся Европы.
"Revolt Ett сможет стать крупнейшим в Европе заводом по переработке аккумуляторов наряду с еще одним предприятием по переработке, которое может повторно использовать литий, кобальт, марганец и никель. Вместе они обеспечат материалами завод по производству элементов питания Northvolt Ett", — сообщает медиа.
Также на новом заводе будут извлекать алюминий, медь и пластмассы, и все они будут отправляться на переработку на сторонние предприятия.
"Если европейцам удастся создать на 100% экологичные батареи, единственным "изъяном" электрокаров станет, собственно, электроэнергия, добываемая при помощи ископаемого топлива", — резюмирует СМИ.
Напомним, что в августе Tesla заявила, что сможет утилизировать 92% материалов аккумуляторных элементов и при этом использовать повторно 1300 тонн никеля.
Ранее мы сообщали о том, что за последние 10-13 лет аккумуляторы для электрокаров существенно подешевели.