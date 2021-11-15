Інженери створили з електронних відходів першу в світі батарею для електрокарів (відео)

У Швеції будують завод, який перероблятиме 125 тис. тонн старих акумуляторів щорічно.

Шведська компанія Northvolt оголосила про успішну переробку літій-іонної акумуляторної батареї з нікель-марганцево-кобальтовим катодом. Інженерам вдалося створити якісну батарею з вторинної сировини, повідомляє interestingengineering.com.

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Представники компанії заявляють, що програма з утилізації та переробки старих акумуляторів від електромобілів успішно стартувала. Поки що всі процеси відбуваються на базі лабораторії у Вестеросі (Швеція).

"Це справжній прорив в індустрії акумуляторів, оскільки Northvolt намагається зробити індустрію електромобілів "зеленою" по максимуму. Досі навіть автомобілі Tesla не можна було назвати екологічно чистими на 100%", — пише ЗМІ.

[ + – ] Метали та елементи зі старих акумуляторів

Справа в тому, що для створення літій-іонних батарей потрібна велика кількість сировини, що видобувається, що суперечить принципам сталого розвитку. Іншими словами, електромобілі просто просунули забруднення навколишнього середовища вгору ланцюжком: від виробництва до споживача. Але процес переробки може допомогти відновити до 95% металів, зберігаючи необхідний рівень їхньої чистоти. Тобто, метали старих батарей будуть за якістю нічим не гірші за метали нових акумуляторів. Принаймні так вважає головна екологічна директорка Northvolt Емма Неренхайм.

[ + – ] Проєкт заводу Northvolt

Нещодавно в лабораторних умовах інженери створили акумулятор із перероблених кобальту, марганцю та нікелю та за допомогою низькоенергетичної гідрометалургійної обробки. Вони також використовували водний розчин для виділення металів та очищення їх від домішок, що залишилися.

Наступним кроком для Northvolt стане виробництво у промислових масштабах батарей, що наполовину складаються з переробленого матеріалу. Цей проєкт планують запустити до 2030 року. Відповідно до цієї мети завод із переробки електронних відходів Revolt Ett (Скеллефтео, Швеція) буде розширено і зможе переробляти до 125 тис. тонн акумуляторів щорічно. У компанії також підрахували, що до 2030 року в багатьох автомобільних акумуляторів закінчиться термін служби, і в сукупності їхня вага становитиме приблизно 250 тис. тонн. І це дані, що тільки стосуються Європи.

[ + – ] Електрика чи бензин: що реально краще?

"Revolt Ett зможе стати найбільшим у Європі заводом із переробки акумуляторів поряд зі ще одним підприємством із переробки, яке може повторно використовувати літій, кобальт, марганець та нікель. Разом вони забезпечать матеріалами завод із виробництва елементів живлення Northvolt Ett", — повідомляє медіа.

Також на новому заводі витягуватимуть алюміній, мідь і пластмаси, і всі вони вирушатимуть на переробку на сторонні підприємства.

"Якщо європейцям вдасться створити на 100% екологічні батареї, єдиною "вадою" електрокарів стане, власне, електроенергія, що видобувається за допомогою викопного палива", — резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, що в серпні Tesla заявила, що зможе утилізувати 92% матеріалів акумуляторних елементів і використовувати повторно 1 300 тонн нікелю.

Раніше ми повідомляли про те, що за останні 10-13 років акумулятори для електрокарів суттєво подешевшали.