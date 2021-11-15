Apple обкрадывает разработчиков приложений на 30% от стоимости подписки, — Forbes

В числе пострадавших оказались такие известные сервисы, как Tinder, HBO и Masterclass.

Apple тайно покупает рекламу у Google для своих приложений ради многомиллионной прибыли, которую могут принести подписчики. Компания размещает рекламу без согласия разработчиков приложений, а Google ее не удаляет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на издателей приложений.

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Если пользователи оплачивают стоимость подписки через Apple, "яблочная" компания берет себе 30% от суммы подписки на протяжении первого года и 15% — на протяжении следующего. Такой способ продвижения производитель iPhone, Macbook и других устройств практикует уже по меньшей мере два года.

Если сервисы, например Amazon или HBO, продают подписку на своих собственных сайтах, они могут не делиться прибылью с Apple.

В числе пострадавших оказались такие известные компании, как Tinder, Plenty of Fish, Bumble, онлайн-кинотеатр HBO, а также образовательная платформа Masterclass. Пользователи видят рекламные объявления, которые ведут в App Store, не как рекламу от Apple, а от самих онлайн-сервисов и разработчиков приложений.

[ + – ] Скриншот поисковой выдачи Google, в которой по запросу "HBO Max" присутствует и собственная реклама сервиса, и конкурирующая с ней реклама Apple.

"Apple пытается добиться максимальной прибыли, предлагая пользователям покупать приложения в Apple Store, — ссылается Forbes на неназванный источник. — Руководство Apple, очевидно, решило, что может заработать больше, если будет подталкивать пользователей к покупкам через App Store, а не через сайты этих сервисов".

Ранее Фокус сообщал, что первый в мире iPhone с USB-C был продан на онлайн-аукционе eBay за $86 тыс. Модифицированный iPhone X, в котором присутствует порт USB-C, официально продали на eBay за $86 001 — намного дороже новейшей модели флагманского устройства Apple.