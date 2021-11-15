Apple обкрадає розробників додатків на 30% вартості підписки, — Forbes

Серед постраждалих опинилися такі відомі сервіси, як Tinder, HBO та Masterclass.

Apple таємно купує рекламу в Google для своїх додатків заради багатомільйонного прибутку, який можуть принести передплатники. Компанія розміщує рекламу без згоди розробників додатків, а Google її не видаляє. Про це повідомляє Forbes із посиланням на видавців додатків.

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Якщо користувачі оплачують вартість передплати через Apple, "яблучна" компанія бере собі 30% від суми передплати протягом першого року і 15% протягом наступного. Такий спосіб просування виробник iPhone, Macbook та інших пристроїв практикує вже щонайменше два роки.

Якщо сервіси, наприклад Amazon або HBO, продають підписку на власних сайтах, вони можуть не ділитися прибутком з Apple.

Серед постраждалих опинилися такі відомі компанії, як Tinder, Plenty of Fish, Bumble, онлайн-кінотеатр HBO, а також освітня платформа Masterclass. Користувачі бачать рекламні оголошення, які ведуть в App Store, не як рекламу від Apple, а від самих онлайн-сервісів і розробників додатків.

[ + – ] Скріншот пошукової видачі Google, в якій на запит "HBO Max" присутня і власна реклама сервісу, і реклама Apple, що конкурує з нею.

"Apple намагається досягти максимального прибутку, пропонуючи користувачам купувати програми в Apple Store, — посилається Forbes на неназване джерело. — Керівництво Apple, очевидно, вирішило, що може заробити більше, якщо підштовхуватиме користувачів до покупок через App Store, а не через сайти цих сервісів".

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