В Великобритании запустили первый в мире "цифровой человеческий организм" (видео)

Модель позволяет симулировать болезни, травмы и состояния человека на субклеточном уровне, чтобы научиться их лечить. Она пригодится как медикам, так и военным.

Компания AIBODY из Великобритании разработала облачную платформу, которую назвала "первым цифровым человеческим организмом". Проект анонсировали на выставке MEDICA 2021 в Дюссельдорфе, а подробности разместили на официальном сайте.

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AIBODY предлагает модель "физиология как услуга". По словам разработчиков, их платформа использует 132 тыс. параметров, которые позволяют моделировать организм человека, начиная с субклеточного уровня, в частности, воссоздавать биофизические, биохимические и физиологические процессы. Сейчас проект обещает симулировать работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, включая кровотечение, с использованием трехмерной графики. В будущем компания планирует добавить и другие органы.

[ + – ] Симулятор организма AIBODY Фото: Скриншот

Генеральный директор Ричард Литтлхейз заявил, что программа позволит наблюдать за состоянием пациента при помощи VR и в реальном времени, подбирая подходящее лечение для нормализации состояния. Он предлагает использовать AIBODY для обучения медицине, повышения квалификации врачей, проведения лабораторных и клинических испытаний, а также исследований в области фармакологии.

На сайте отмечается, что военные смогут использовать платформу для симуляции различных ранений, травм и состояний, чтобы научиться помогать товарищам на полях сражений.

"Система реагирует на травмы и лечение точно так же, как и реальный человеческий организм, что дает множество возможностей для ее использования в медвузах, при индивидуальном моделировании медицинских процедур", — цитирует Ричарда Литтлхейза Businesswire.

Как отмечает компания-разработчик, пользователи смогут получить доступ к облачной платформе при помощи онлайн-приложения и сервисов дополненной реальности с передачей тактильных ощущений и управлением при помощи жестов. Кроме того, система поддерживает загрузку стороннего контента и установку дополнительных программ. Вдобавок, компания разрабатывает индивидуальные симуляторы для обучения работе с медицинским оборудованием и планирует "оживить книги" — сделать тексты учебников интерактивными.

"Covid-19 выявил системные уязвимости в медицинском образовании и обучении, которые AIBODY может решить. Мы создали продукт, который требует минимальной настройки и позволяет запускать симуляции за считанные минуты", — заявил Литтлхейз.

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