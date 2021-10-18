Скрябин жив! Как нейросети помогают оживить ушедших кумиров

Еще вчера виртуальные персонажи были героями ­научно-фантастических фильмов, а сегодня выступают на сценах в виде реалистичных голограмм. Особое восхищение у публики вызывает "воскрешение" умерших кумиров: Скрябин и Виктор Цой снова на сцене. Как и кто это делает?

На концерте в НСК "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости Украины, десятки тысяч зрителей были ошеломлены номером группы "Скрябiн", где в песне "Люди, як кораблі" на экране возник Кузьма, погибший в автокатастрофе шесть лет назад.

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Виртуальный образ певца был улыбающимся, с длинными вьющимися волосами, в белой рубашке, как ангел. Публика буквально взревела, узрев "воскресшего" рок-кумира. Музыканты "Скрябiна" в этот раз играли с особым воодушевлением. Стадион подхватил припев "А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів…" Некоторые зрители плакали.

Социальные сети запестрели комментариями: "До слез! Любим тебя, Кузьма! Какой же ты крутой!", "Настоящий сын своей страны", "Цифровое бессмертие наступило". Но были и отрицательные отзывы: "Не очень-то похож", "Лично мне это видео представляется пугающим", "Моторошно и топорно, лучше клип или фото".

Уже через месяц работы, когда я увидела почти готовое изображение, сердце екнуло: вот он — Кузьма! режиссер Катя Царик

Многие ждали реакции мамы Андрея Кузьменко Ольги Михайловны. И она оказалась восторженной.

"Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил овациями, это было фантастическое ощущение! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои "Кораблі"! Я понимаю, что это голограмма, но сердце радуется невероятно, что он вернулся, потому что все его так хотят еще раз увидеть, попеть вместе, прикоснуться к его душе!" — написала она в блоге.

Голограмма на сцене: история вопроса

Прецеденты использования такой технологии в мире уже были. Одной из первых в конце ­1990-х стала британская группа Gorillaz — виртуальный рок-коллектив, состоящий из четырех анимационных участников: 2-D (вокалист, клавишные), Мердока Никкалса (лидер, бас-гитара, драм-машина), Нудл (гитара, вокал) и Рассела Хоббса (ударные). Группу создали двое британцев — музыкант Деймон Албарн (Blur) и художник Джейми Хьюлетт. Причем творцы долго скрывали свои имена, сохраняя интригу: на живых концертах голограммы виртуальные участники и настоящие артисты соединились не сразу.

Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил овациями, это было фантас­тическое ощущение! мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко

У "анимешек" не было прототипов, это фантазии художника. Другое дело — изображение реальных кумиров, ушедших в мир иной. У многих из них в живых остались родные, способные придирчиво оценить виртуальный образ. Так, в 2012-м на фестивале Coachella мир потрясла голограмма культового американского рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году в Лас-Вегасе. После этого многие говорили, что виртуальный Тупак отправится в концертный тур, но этого не произошло.

В том же году к 50-летию Виктора Цоя на площади Искусств в Санкт-Петербурге показали голограмму музыканта, где виртуальный певец исполнил песню "Группа крови". Спустя восемь лет заговорили о концертном туре легендарной рок-группы, выступление которой в Киеве ­из-за пандемии коронавируса откладывается уже второй раз. Было подготовлено полуторачасовое шоу, в котором играют трое участников оригинального рок-коллектива (Георгий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров), два сессионных музыканта и поющий на экране лидер, но не в объемном 3D, а в аниме-плакатном 2D-формате, который перемежается фотоснимками. Но и он впечатляет: в "Ютубе" можете посмотреть видео "Кино в Севкабеле", там вполне живая реакция публики и сотни позитивных комментариев вроде "Виктор с облаков гордится вами!", "Во время концерта прям ­мурашки по спине ­побежали!", "Теперь и мой сын посмотрел шоу "Кино".

[ + – ] "КИНО В СЕВКАБЕЛЕ". Видеоконцерт группы "Кино" с Цоем на экране дает полное представление о сегодняшнем шоу легендарной рок-группы

В апреле 2021-го медиа огорошили новостью, что прославленная шведская поп-группа ABBA после ­40-летнего перерыва выпустила новый альбом ABBA Voyage и собралась в тур. Релиз альбома запланирован на 5 но­ября. В концертный тур квартет отправится в виде голографических изображений: четыре виртуальные копии солистов выступят в сопровождении десяти реальных музыкантов. ­Нежелание выступать вживую на сцене участники легендарной четверки — Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад — объяснили тем, что они не хотят выглядеть постаревшими. Ульвеус рассказал, как создавались голографические изображения: артистов снимали на камеры, заставляли гримасничать, измеряли параметры голов, изрисовали точками лица.

Как создавалось трехминутное видео с Кузьмой, Фокусу рассказали его авторы.

Ямочки на щеках. Как создавали голограмму Кузьмы Скрябина

"В Украине это первое использование на сцене технологии нейронных сетей. Идея возникла у меня, — говорит Катя Царик, режиссер концерта к 30-летию Независимости Украины. — Я знала Кузьму лично, он помог мне встать на ноги в профессии, поверил в меня. Делать ретроисторию со старыми видео и фото мне было неинтересно. Хотелось, чтобы Кузьма был с нами на знаковом юбилейном концерте как один из тех, кто создал украинскую рок-музыку". По ее словам, клип, сделанный компанией POSTMODERN, стоил $10 тыс. В Европе за подобный продукт нужно заплатить $25–30 тыс.

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Технология непростая: необходимо изучить мимику героя, нюансы строения его лица. На это ушел месяц. Материалом служили музыкальные клипы, документальные фильмы, интервью, снимки с Кузьмой. После ввода всех данных в компьютер программа создала цифровую маску. Ее нужно было "посадить" на актера, который должен был максимально правильно сыграть своего персонажа.

"Если бы эту маску на себя примерила я, то герою передалась бы моя мимика, — объясняет Царик. — Но нам повезло: как раз заканчивались съемки фильма по повести Кузьмы "Я, "Победа" и Берлин", где рок-лидера играл похожий на него актер Иван Блиндар".

[ + – ] ВОЙТИ В ОБРАЗ. Актер Иван Блиндар послужил моделью для создания голографического образа Кузьмы.

Созданную программой маску подгоняли под Блиндара.

"Мне дали задание, и я неделю репетировал, пересматривая видео с Кузьмой, чтобы каждая морщинка, движение бровей, губы, улыбка — все было точно, — делится с Фокусом актер. — Единственное, у меня более круглое лицо, чем у Андрея, но это уже не моя проблема".

Заключительный этап — внедрение виртуальной маски в отснятый с Блиндаром образ: убирали "швы" и неточности, делали цветокоррекцию.

"Лицо было Кузьмы, а волосы — Вани, — рассказывает режиссер Катя Царик. — Волосы воссоздать сложно. Потом Блиндар уехал на съемки в Берлин, где волосы ему уже сбрили".

На этом этапе ребята из группы "Скрябiн" придирчиво отсматривали рабочие материалы и говорили: "А где характерная ухмылочка Кузьмы? Где ямочки на щеках?" Все их замечания учитывались.

[ + – ] Фазы превращения в голографический образ Кузьмы

"Уже через месяц работы, когда я увидела почти готовое изображение, сердце екнуло: вот он — Кузьма!" — вспоминает Царик. Ей вторит Блиндар: "Когда я посмотрел результат, то он меня поразил. Притом что я знал, как все это сделано, впечатление все равно произвело сильное".

Фокус поинтересовался у актера, не снился ли ему Кузьма и легко ли Иван выходил из образа рокера. "Нет, он мне не снился и меня не преследовал, — ответил Блиндар. — Я как легко вхожу в образ, когда нужно, так и легко из него выхожу, потому что у профессионального актера это умение входит в число необходимых навыков".

Шоу с виртуальными артистами и голограммы на сцене: есть ли перспективы?

Насколько перспективны шоу с виртуальными артистами? С одной стороны, в них много искусственных элементов, но с другой — это единственная возможность попасть на концерт ушедшего кумира, почувствовать энергетику заряженного зала.

"Перспективы у таких концертов есть, ведь это продажа ностальгии, которую люди любят, — считает Катя Царик. — Но чего нет у этих выступлений, так это живого общения со звездой".

Шоу с виртуаль­ными двойниками поп-кумиров появятся в ближайшие пять лет: предприимчивые деятели шоу-бизнеса увидят в этом перспективу заработка музыкальный критик Игорь Панасов

Это да, но я помню, что Виктор Цой, которого я видел на сцене киевского Дворца спорта в 1989 году, помимо песен произносил всего две фразы: "Спасибо" и "До свиданья".

"Мне кажется, мы не можем заменить живого человека, но кто нам мешает рассматривать виртуальное шоу как еще один вид искусства, — продолжает Царик. — На Западе уже синтезируют голос, то есть в шоу как один из его элементов можно ввести даже реплики кумиров". По мнению режиссера, сделать концертный тур с голографическим Кузьмой реально. На это понадобится около $100 тыс.

"Каков этический и моральный аспект всего этого? — задается вопросом режиссер. — Не знаю. Будущие поколения дадут ответ на этот вопрос. Но мне тоже, наверное, интересно было бы сходить на концерт виртуального Элвиса или Рея Чарльза — любимых музыкантов моего отца".

[ + – ] СИМПАТИЧНЫЕ ВИАЙДОЛЫ. Голографическая женская k-pop-группа Eternity 2021 года, состоящая из нескольких участниц

Музыкальный критик Игорь Панасов считает, что такие виртуальные шоу появятся в самое ближайшее время.

"Еще в 2002 году меня поразил фильм с Аль Пачино "Симона", где он как продюсер создал в программе виртуальную актрису и сделал ее медийной звездой. Но то, что тогда было фантастикой, сегодня — реальность, — говорит Панасов, вспоминая уже существующих виртуальных звезд. — Японцы первыми придумали виртуальную звезду Дейт со своей выдуманной биографией. Южнокорейцы подхватили инициативу и сделали несколько одиночных голографических звезд-идолов — Адама, Люсийю, Сайду. А в марте 2021 года с синглом I`m Real у них дебютировала голографическая женская k-pop группа Eternity, состоящая из 11 участниц. Теперь их называют виайдолы — виртуальные идолы".

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Более того, в южнокорейском шоу-бизнесе сейчас идет полемика, могут ли виртуальные звезды заменить реальных, ведь им не нужно платить. При этом тратиться на раскрутку все равно придется. А вот в случае с цифровым воскрешением кумиров раскрутка не нужна.

"Когда мы говорим о цифровом возрождении Элвиса, Цоя или Кузьмы, — продолжает Панасов, — в их раскрутку вкладываться не нужно, потому что у этих артистов и так культовый статус. Думаю, что шоу с их виртуальными двойниками появятся в ближайшие пять лет, потому что кто-то из предприимчивых деятелей шоу-бизнеса увидит в этом перспективу заработка. Есть спрос — будет и предложение. В XX веке, как только появлялся новый носитель записи (вместо винила — СD, вместо СD — MP-3 и т. д.), альбомы того же Элвиса или битлов снова перезапускали. Шла перепродажа одного и того же. Виртуальные шоу — из той же категории, это новые носители популярного материала. К тому же они решают еще одну проблему — недостатка новых культовых звезд, которым не дает возникнуть реальность соцсетей. Музыкальная индустрия давно не производит ничего нового, поэтому заинтересована в воскрешении старых кумиров. За последние десять лет на мировой сцене появились только две культовые фигуры: Адель и Билли Айлиш. Только им удалось свой контент сделать чудом: их музыка звучит из любого динамика — они стали мифом. Таких сейчас — тотальный дефицит. А в прошлом веке их были вагон и маленькая тележка: Элвис, Меркьюри, Курт Кобейн, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Майкл Джексон. У каждого своя история. Что касается нашего Кузьмы, то, возможно, шоу с его двойником запустят к 2023 году, после ухода ковида. И это не фантастика, а вполне нормальный бизнес-план".

Относительно морально-этического аспекта Панасов замечает: "Я бы здесь отталкивался от закона: что законом не запрещено, то разрешено. Все дело только в улаживании вопросов с теми, кому принадлежат права на образ, бренд. Если эти вопросы решены — то вперед. Это касается не только эстрады. Возможно, скоро мы увидим кино, в котором не будет ни одного живого актера, но все будут очень похожи на живых".