"Я, "Победа" и Берлин": вышел первый тизер-трейлер комедии по книге легендарного Кузьмы

Комедийное роуд-муви, снятое по бестселлеру культового украинского музыканта Андрея Кузьменко, фронтмена группы "Скрябин", зрители увидят уже следующей весной.

Комедийный фильм "Я, "Победа" и Берлин", снятый по книге ныне покойного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, выйдет на большие экраны весной 2022 года, а первый трейлер роуд-муви уже представили компания Star Media, дистрибьюторы FILM.UA Distribution и "Киномания", Минкульт и Государственное агентство Украины по вопросам кино.

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В центре сюжета – начинающий музыкант Кузьма, который за три дня до выступления вместе со своим другом Бардом отправляется на старенькой желтой "Победе" в Берлин, чтобы обменять ее на 600-ый Mercedes у местного коллекционера.

Собираясь в путешествие, Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться на модной машине, а ребятам из группы – успеть на концерт, однако уже с первых минут все начинает идти не по плану.

Комедия обещает быть такой же яркой и жизнеутверждающей, как искрометный юмор культового автора, погибшего в ДТП 2 февраля 2015 года. Главную роль в картине сыграл актер Ивано-Франковского драмтеатра Иван Блиндар. Он не только внешне похож на Андрея Кузьменко (настоящее имя Кузьмы Скрябина), но и сумел перенять его манеры.

[ + – ] Комедия "Я, "Победа" и Берлин" выйдет на экраны уже весной следующего года

По словам режиссера картины Ольги Ряшиной, человека на главную роль искали полгода.

"Для меня основное — это не внешняя схожесть с Кузьмой. Нам просто повезло, что актер Ваня Блиндар внешне напоминает Андрея, хотя куда важнее то, что он похож на него внутренне: его харизма, отношение к жизни, позитив, который он излучает", – признавалась она в интервью Фокусу.

Среди других актеров зрители увидят в фильме Марию Стопник и Владимира Геву, а сценарий к комедии написали Нина Шулика, Анатолий Крым и Алексей Комаровский.

Судя по трейлеру, зрителей ждет полное погружение в атмосферу 90-ых, когда происходило становление будущей легенды украинской эстрады: малиновые пиджаки, разноцветные бомберы, рубашки в клетку, тотальный джинс-look, яркие колготки и длинные плащи.

В фильме использованы 12 каверов на хиты Кузьмы в исполнении известных артистов, что является беспрецедентным явлением для украинского кино. Такой ход призван объединить поклонников творчества Скрябина и не дать им забыть о наследии музыканта.

"Я, "Победа" і Берлин", – литературный дебют Кузьмы. Она увидела свет в 2006 году в издательстве "Фолио" и состоит из двух повестей – ""Я, "Победа" і Берлин" и "Город, в котором не ходят деньги".

Книга стала бестселлером и переиздавалась несколько раз, в том числе и на русском языке.

О намерении экранизировать работу музыканта стало известно еще в 2017 году. Об этом сообщил генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля.