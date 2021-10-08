"Я, "Побєда" і Берлін": вийшов перший тизер-трейлер комедії за книгою легендарного Кузьми

Комедійне роуд-муві, зняте за бестселером культового українського музиканта Андрія Кузьменка, фронтмена гурту "Скрябін", глядачі побачать уже наступної весни.

Комедійний фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за книгою нині покійного українського музиканта Кузьми Скрябіна, вийде на великі екрани навесні 2022 року, а перший трейлер роуд-муві вже представили компанія Star Media, дистриб'ютори FILM.UA Distribution і "Кіноманія", Мінкульт і Державне агентство України з питань кіно.

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У центрі сюжету — початківець музикант Кузьма, який за три дні до виступу разом зі своїм другом Бардом відправляється на старенькій жовтій "Перемозі" в Берлін, щоб обміняти її на 600-ий Mercedes у місцевого колекціонера.

Збираючись у подорож, Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися на модній машині, а хлопцям із групи — встигнути на концерт, проте вже з перших хвилин усе починає йти не за планом.

Комедія обіцяє бути такою ж яскравою та життєствердною, як іскрометний гумор культового автора, який загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Головну роль у картині зіграв актор Івано-Франківського драмтеатру Іван Бліндар. Він не тільки зовні схожий на Андрія Кузьменка (справжнє ім'я Кузьми Скрябіна), але й зумів перейняти його манери.

[ + – ] Комедія "Я, "Побєда" і Берлін" вийде на екрани вже навесні наступного року

За словами режисерки картини Ольги Ряшиної, людину на головну роль шукали пів року.

"Для мене основне — це не зовнішня схожість із Кузьмою. Нам просто пощастило, що актор Ваня Бліндар зовні нагадує Андрія, хоча куди важливіше те, що він схожий на нього внутрішньо: його харизма, ставлення до життя, позитив, який він випромінює", — зізнавалася вона в інтерв'ю Фокусу.

Серед інших акторів глядачі побачать у фільмі Марію Стопник і Володимира Геву, а сценарій до комедії написали Ніна Шуліка, Анатолій Крим і Олексій Комаровський.

Судячи з трейлеру, глядачів чекає повне занурення в атмосферу 90-х, коли відбувалося становлення майбутньої легенди української естради: малинові піджаки, різнокольорові бомбери, сорочки в клітинку, тотальний джинс-look, яскраві колготки та довгі плащі.

У фільмі використані 12 каверів на хіти Кузьми у виконанні відомих артистів, що є безпрецедентним явищем для українського кіно. Такий хід покликаний об'єднати шанувальників творчості Скрябіна і не дати їм забути про спадщину музиканта.

"Я, "Побєда" і Берлін" — літературний дебют Кузьми. Вона побачила світ у 2006 році у видавництві "Фоліо" і складається з двох повістей — "Я, "Побєда" і Берлін" і "Місто, в якому не ходять гроші".

Книга стала бестселером і перевидавалася кілька разів, у тому числі й російською мовою.

Про намір екранізувати роботу музиканта стало відомо ще у 2017 році. Про це повідомив генеральний продюсер Star Media Влад Ряшин на церемонії відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю.