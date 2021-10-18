Скрябін живий! Як нейромережі допомагають оживити померлих кумирів

Ще вчора віртуальні персонажі були героями науково-фантастичних фільмів, а сьогодні виступають на сценах у вигляді реалістичних голограм. Особливе захоплення в публіки викликає "воскресіння" померлих кумирів: Скрябін і Віктор Цой знову на сцені. Як і хто це робить?

На концерті в НСК "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності України, десятки тисяч глядачів були приголомшені номером групи "Скрябiн", де в пісні "Люди, як кораблі" на екрані виник Кузьма, який загинув у автокатастрофі шість років тому.

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Віртуальний образ співака був усміхненим, із довгими кучерявими волоссям, у білій сорочці, як ангел. Публіка буквально заревіла, побачивши "воскреслого" рок-кумира. Музиканти "Скрябiн" цього разу грали з особливим натхненням. Стадіон підхопив приспів "А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів …" Деякі глядачі плакали.

Соціальні мережі зарясніли коментарями: "До сліз! Любимо тебе, Кузьма! Який же ти крутий!", "Справжній син своєї країни", "Цифрове безсмертя настало". Але були й негативні відгуки: "Не дуже-то схожий", "Особисто мені це відео видається страшним", "Моторошно і незграбно, краще кліп або фото".

Уже через місяць роботи, коли я побачила майже готове зображення, серце тьохнуло: ось він — Кузьма! режисерка Катя Царик

Багато хто чекав реакції мами Андрія Кузьменка Ольги Михайлівни. І вона виявилася захопленою.

"Коли на величезному екрані з'явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів оваціями, це було фантастичне відчуття! Ніби реально ожив Андрюша, усміхався і співав свої "Кораблі"! Я розумію, що це голограма, але серце радіє неймовірно, що він повернувся, тому що всі його так хочуть ще раз побачити, поспівати разом, доторкнутися до його душі! " — написала вона в блозі.

Голограма на сцені: історія питання

Прецеденти використання такої технології у світі вже були. Однією з перших у кінці 1990-х стала британська група Gorillaz — віртуальний рок-колектив, що складається з чотирьох анімаційних учасників: 2-D (вокаліст, клавішні), Мердока Ніккалса (лідер, бас-гітара, драм-машина), Нудл (гітара, вокал) і Рассела Гоббса (ударні). Групу створили двоє британців — музикант Деймон Албарн (Blur) і художник Джеймі Г'юлетт. Причому творці довго приховували свої імена, зберігаючи інтригу: на живих концертах голограми віртуальні учасники та справжні артисти поєдналися не відразу.

Коли на величезному екрані з'явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів оваціями, це було фантастичне відчуття! мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко

У "анімешок" не було прототипів, це фантазії художника. Інша справа — зображення реальних кумирів, що пішли к світ інший. У багатьох із них в живих залишилися рідні, здатні прискіпливо оцінити віртуальний образ. Так, у 2012-му на фестивалі Coachella світ приголомшила голограма культового американського репера Тупака Шакура, застреленого в 1996 році в Лас-Вегасі. Після цього багато говорили, що віртуальний Тупак відправиться в концертний тур, але цього не сталося.

У тому ж році до 50-річчя Віктора Цоя на площі Мистецтв у Санкт-Петербурзі показали голограму музиканта, де віртуальний співак виконав пісню "Група крові". Через вісім років заговорили про концертний тур легендарної рок-групи, виступ якої в Києві через пандемію коронавірусу відкладається вже вдруге. Було підготовлено півторагодинне шоу, у якому грають троє учасників оригінального рок-колективу (Георгій Каспарян, Олександр Тітов, Ігор Тихомиров), два сесійні музиканти та лідер, який співає на екрані, але не в об'ємному 3D, а в аніме-плакатному 2D-форматі, який перемежовується фотознімками. Але й він вражає: в "Ютубі" можете подивитися відео "Кіно в Севкабелі", там цілком жива реакція публіки та сотні позитивних коментарів на кшталт: "Віктор із хмар пишається вами!", "Під час концерту прямо мурашки по спині побігли!", "Тепер і мій син подивився шоу "Кіно".

[ + – ] "КІНО В СЕВКАБЕЛІ". Відеоконцерт групи "Кіно" з Цоєм на екрані дає повне уявлення про сьогоднішнє шоу легендарної рок-групи

У квітні 2021-го медіа приголомшили новиною, що прославлена шведська поп-група ABBA після 40-річної перерви випустила новий альбом ABBA Voyage і зібралася в тур. Реліз альбому запланований на 5 листопада. У концертний тур квартет вирушить у вигляді голографічних зображень: чотири віртуальні копії солістів виступлять у супроводі десяти реальних музикантів. Небажання виступати наживо на сцені учасники легендарної четвірки — ААгнета Фельтског, Б'єрн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад — пояснили тим, що вони не хочуть мати пристарілий вигляд. Ульвеус розповів, як створювалися голографічні зображення: артистів знімали на камери, змушували гримасувати, вимірювали параметри голів, розмалювали крапками обличчя.

Як створювалося трихвилинне відео з Кузьмою, Фокусу розповіли його автори.

Ямочки на щоках. Як створювали голограму Кузьми Скрябіна

"В Україні це перше використання на сцені технології нейронних мереж. Ідея виникла в мене, — каже Катя Царик, режисерка концерту до 30-річчя Незалежності України. — Я знала Кузьму особисто, він допоміг мені встати на ноги в професії, повірив у мене. Робити ретроісторію зі старими відео та фото мені було нецікаво. Хотілося, щоб Кузьма був із нами на знаковому ювілейному концерті як один із тих, хто створив українську рок-музику". За її словами, кліп, зроблений компанією POSTMODERN, коштував $10 тис. У Європі за подібний продукт потрібно заплатити $25-30 тис.

Технологія непроста: необхідно вивчити міміку героя, нюанси будови його обличчя. На це пішов місяць. Матеріалом служили музичні кліпи, документальні фільми, інтерв'ю, знімки з Кузьмою. Після введення всіх даних у комп'ютер програма створила цифрову маску. Її потрібно було "посадити" на актора, який повинен був максимально правильно зіграти свого персонажа.

"Якби цю маску на себе приміряла я, то герою передалася б моя міміка, — пояснює Царик. — Але нам пощастило: якраз закінчувалися зйомки фільму за повістю Кузьми" Я, "Побєда" і Берлін ", де рок-лідера грав схожий на нього актор Іван Бліндар".

[ + – ] УВІЙТИ В ОБРАЗ. Актор Іван Бліндар послужив моделлю для створення голографічного образу Кузьми.

Створену програмою маску підганяли під Бліндара.

"Мені дали завдання, і я тиждень репетирував, переглядаючи відео з Кузьмою, щоб кожна зморшка, рух брів, губи, посмішка — все було точно, — ділиться з Фокусом актор. — Єдине, у мене кругліше обличчя, ніж у Андрія, але це вже не моя проблема".

Заключний етап — впровадження віртуальної маски у відзнятий з Бліндара образ: прибирали "шви" та неточності, робили корекцію.

"Обличчя було Кузьми, а волосся — Вані, — розповідає режисер Катя Царик. — Волосся відтворити складно. Потім Бліндар поїхав на зйомки в Берлін, де волосся йому вже зголили".

На цьому етапі хлопці з групи "Скрябiн" прискіпливо продивлялися робочі матеріали й говорили: "А де характерна посмішка Кузьми? Де ямочки на щоках?" Усі їхні зауваження враховувалися.

[ + – ] Фази перетворення на голографічний образ Кузьми

"Уже через місяць роботи, коли я побачила майже готове зображення, серце тьохнуло: ось він — Кузьма!" — згадує Царик. Їй повторює Бліндар: "Коли я подивився результат, то він мене вразив. Притому що я знав, як усе це зроблено, враження все одно справило сильне".

Фокус поцікавився в актора, чи не снився йому Кузьма і чи легко Іван виходив із образу рокера. "Ні, він мені не снився і мене не переслідував, — відповів Бліндар. — Я як легко входжу в образ, коли потрібно, так і легко з нього виходжу, бо в професійного актора це вміння входить у число необхідних навичок".

Шоу з віртуальними артистами та голограми на сцені: чи є перспективи?

Наскільки перспективні шоу з віртуальними артистами? З одного боку, в них багато штучних елементів, але з іншого — це єдина можливість потрапити на концерт померлого кумира, відчути енергетику зарядженого залу.

"Перспективи в таких концертів є, адже це продаж ностальгії, яку люди люблять, — вважає Катя Царик. — Але чого немає в цих виступів, так це живого спілкування із зіркою".

Шоу з віртуальними двійниками поп-кумирів з'являться в найближчі п'ять років: підприємливі діячі шоу-бізнесу побачать у цьому перспективу заробітку музичний критик Ігор Панасов

Це так, але я пам'ятаю, що Віктор Цой, якого я бачив на сцені київського Палацу спорту в 1989 році, крім пісень, вимовляв лише дві фрази: "Спасибі" і "До побачення".

"Мені здається, ми не можемо замінити живу людину, але хто нам заважає розглядати віртуальне шоу як ще один вид мистецтва, — продовжує Царик. — На Заході вже синтезують голос, тобто в шоу як один із його елементів можна ввести навіть репліки кумирів". На думку режисерки, зробити концертний тур із голографічним Кузьмою реально. На це знадобиться близько $100 тис.

"Який етичний і моральний аспект усього цього? — ставить запитання режисерка. — Не знаю. Майбутні покоління дадуть відповідь на це запитання. Але мені теж, напевно, цікаво було б сходити на концерт віртуального Елвіса або Рея Чарльза — улюблених музикантів мого батька".

[ + – ] СИМПАТИЧНІ ВІАЙДОЛИ. Голографічна жіноча k-pop-група Eternity 2021 року, що складається з декількох учасниць

Музичний критик Ігор Панасов вважає, що такі віртуальні шоу з'являться найближчим часом.

"Ще у 2002 році мене вразив фільм із Аль Пачіно "Сімона", де він як продюсер створив у програмі віртуальну актрису та зробив її медійної зіркою. Але те, що тоді було фантастикою, сьогодні — реальність, — каже Панасов, згадуючи вже існуючих віртуальних зірок. — Японці першими придумали віртуальну зірку Дейт зі своєю вигаданою біографією. Південнокорейці підхопили ініціативу та зробили кілька одиночних голографічних зірок-ідолів — Адама, Люсійю, Сайду. А в березні 2021 року із синглом I`m Real у них дебютувала голографічна жіноча k- pop група Eternity, що складається з 11 учасниць. Тепер їх називають віайдоли — віртуальні ідоли".

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Ба більше, у південнокорейському шоу-бізнесі зараз іде полеміка, чи можуть віртуальні зірки замінити реальних, адже їм не потрібно платити. При цьому витрачатися на розкрутку все одно доведеться. А ось у випадку з цифровим воскресінням кумирів розкрутка не потрібна.

"Коли ми говоримо про цифрове відродження Елвіса, Цоя або Кузьми, — продовжує Панасов, — у їх розкрутку вкладатися не потрібно, тому що в цих артистів і так культовий статус. Думаю, що шоу з їхніми віртуальними двійниками з'являться в найближчі п'ять років, тому що хтось із підприємливих діячів шоу-бізнесу побачить у цьому перспективу заробітку. Є попит — буде й пропозиція. У XX столітті, як тільки з'являвся новий носій запису (замість вінілу — СD, замість СD — MP-3 і т. д. ), альбоми того ж Елвіса або бітлів знову перезапускали. Йшов перепродаж одного й того ж. Віртуальні шоу — з тієї ж категорії, це нові носії популярного матеріалу. До того ж вони вирішують ще одну проблему — нестачу нових культових зірок, яким не дає виникнути реальність соцмереж. Музична індустрія давно не виробляє нічого нового, тому зацікавлена у відродженні старих кумирів. За останні десять років на світовій сцені з'явилися тільки дві культові фігури: Адель і Біллі Айліш. Тільки їм вдалось свій контент зробити дивом: їхня музика звучить із будь-якого динаміка — вони стали міфом. Таких зараз — тотальний дефіцит. А в минулому столітті їх було вагон і маленький візок: Елвіс, Мерк'юрі, Курт Кобейн, Джиммі Гендрікс, Дженіс Джоплін, Джим Моррісон, Майкл Джексон. У кожного своя історія. Що стосується нашого Кузьми, то, можливо, шоу з його двійником запустять до 2023 року, після відходу ковіду. І це не фантастика, а цілком нормальний бізнес-план".

Щодо морально-етичного аспекту Панасов зауважує: "Я б тут відштовхувався від закону: що законом не заборонено, то дозволено. Вся справа тільки в залагодженні питань із тими, кому належать права на образ, бренд. Якщо ці питання вирішені — то вперед. Це стосується не тільки естради. Можливо, скоро ми побачимо кіно, у якому не буде жодного живого актора, але всі будуть дуже схожі на живих".