У Великій Британії запустили перший у світі "цифровий людський організм" (відео)

Модель дозволяє симулювати хвороби, травми та стан людини на субклітинному рівні, щоб навчитися їх лікувати. Вона стане в нагоді як медикам, так і військовим.

Компанія AIBODY із Великобританії розробила хмарну платформу, яку назвала "першим цифровим людським організмом". Проект анонсували на виставці MEDICA 2021 у Дюссельдорфі, а подробиці розмістили на офіційному сайті.

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AIBODY пропонує модель "фізіологія як послуга". За словами розробників, їх платформа використовує 132 тис. параметрів, які дозволяють моделювати організм людини, починаючи з субклітинного рівня, зокрема відтворювати біофізичні, біохімічні та фізіологічні процеси. Наразі проект обіцяє симулювати роботу дихальної та серцево-судинної системи, включаючи кровотечу, з використанням тривимірної графіки. У майбутньому компанія планує додати інші органи.

[ + – ] Симулятор організму AIBODY Фото: Скриншот

Генеральний директор Річард Літтлхейз заявив, що програма дозволить спостерігати за станом пацієнта за допомогою VR та в реальному часі, підбираючи відповідне лікування для нормалізації стану. Він пропонує використовувати AIBODY для навчання медицини, підвищення кваліфікації лікарів, проведення лабораторних та клінічних випробувань, а також досліджень у галузі фармакології.

На сайті наголошується, що військові зможуть використовувати платформу для симуляції різних поранень, травм та станів, щоб навчитися допомагати товаришам на полях битв.

"Система реагує на травми та лікування так само, як і реальний людський організм, що дає безліч можливостей для її використання в медвишах, у процесі індивідуального моделювання медичних процедур", — цитує Річарда Літтлхейза Businesswire.

Як зазначає компанія-розробник, користувачі зможуть отримати доступ до хмарної платформи за допомогою онлайн-програми та сервісів доповненої реальності з передачею тактильних відчуттів та керуванням за допомогою жестів. Крім того, система підтримує завантаження стороннього контенту та встановлення додаткових програм. Крім того, компанія розробляє індивідуальні симулятори для навчання роботі з медичним обладнанням і планує "оживити книги" — зробити тексти підручників інтерактивними.

"Covid-19 виявив системні вразливості в медичній освіті та навчанні, які AIBODY може вирішити. Ми створили продукт, який вимагає мінімального налаштування і дозволяє запускати симуляції за лічені хвилини", — заявив Літтлхейз.

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