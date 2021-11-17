Барбадос откроет посольство в метавселенной и будет "телепортировать" туда своих граждан

Власти страны планируют покупать диджитальные участки земли, выдавать цифровые визы и реализовать сообщение между виртуальными мирами.

Барбадос станет первой страной, которая откроет собственное посольство в метавселенной. Об этом пишет портал Coindesk, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

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В воскресенье, 14 ноября, Министерство иностранных дел и внешней торговли заключило сделку с руководством Decentraland, одной из крупнейших цифровых платформ, использующих криптовалюту — именно здесь решили открыть первое посольство. Чиновники также обсуждают условия с другими компаниями, такими как Somnium Space и SuperWorld.

Власти Барбадоса хотят не только признать метавселенную на законодательном уровне, но и получить виртуальную недвижимость для собственных нужд в январе 2022 года. Правительство предполагает запуск проектов по приобретению новых "участков" и разработку структуры посольств и консульств в метавселенных. Барбадосские дипломаты собираются оказывать ряд инновационных услуг, например, выдавать электронные визы или открывать шлюзы, благодаря которым пользователи смогут "телепортировать" свои аватары между цифровыми мирами.

Посол Барбадоса в ОАЭ Габриэль Абед в беседе с CoinDesk заявил, что страна планирует активно расширяться: осваивать новые "земли" и создавать инфраструктуру в различных цифровых мирах. Посольства станут первым шагом в этой отрасли, а в будущем он видит большие перспективы в электронных визах.

"Идея состоит не в том, чтобы выбрать победителя — метавселенная очень молода и нова, и мы хотим быть уверены, что то, что мы создаем, можно будет перенести в метамиры", — сказал он.

Габриэль Абед добавил, что сейчас добивается укрепления первого реального посольства Барбадоса на Ближнем Востоке. По его словам, правительство видит в этом отличную возможность для развития дипломатических отношений.

"Это способ для Барбадоса расширить свои дипломатические миссии помимо тех, которые он в настоящее время осуществляет в более чем 190 странах по всему миру", — объяснил посол. — "Мы сможем использовать технологическую дипломатию, которая затем распространяется на культурную дипломатию — торговлю искусством, музыкой и культурой".

Власти Барбадоса уже наняли юриста, поскольку виртуальное посольство в метавселенной создаст ряд уникальных прецедентов. Пока эксперты заявляют, что такое дипломатическое представительство будет соответствовать нормам международного права, а также Венской конвенции.

Ранее айтишник Абдалла Каблан объяснил как будет работать метавселенная. По его мнению, трехмерное виртуальное пространство приведет к тому, что Интернет нельзя будет "отключить" или уничтожить.