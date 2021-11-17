Барбадос відкриє посольство у метавсесвіті та "телепортуватиме" туди своїх громадян

Влада країни планує купувати діджитальні ділянки землі, видавати цифрові візи та реалізувати сполучення між віртуальними світами.

Барбадос стане першою країною, яка відкриє власне посольство у метавсесвіті. Про це пише портал Coindesk, посилаючись на офіційний пресреліз.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У неділю, 14 листопада, Міністерство закордонних справ і зовнішньої торгівлі уклало угоду з керівництвом Decentraland, однією з найбільших цифрових платформ, що використовують криптовалюту, — саме тут вирішили відкрити перше посольство. Чиновники також обговорюють умови з іншими компаніями, такими як Somnium Space та SuperWorld.

Влада Барбадосу хоче не тільки визнати метавсесвіт на законодавчому рівні, а й отримати віртуальну нерухомість для власних потреб у січні 2022 року. Уряд передбачає запуск проєктів із придбання нових "ділянок" і розробку структури посольств і консульств у метавсесвітах. Барбадоські дипломати збираються надавати низку інноваційних послуг, наприклад, видавати електронні візи або відкривати шлюзи, завдяки яким користувачі зможуть "телепортувати" свої аватари між цифровими світами.

Посол Барбадоса в ОАЕ Габріель Абед у розмові з CoinDesk заявив, що країна планує активно розширюватися: освоювати нові "землі" та створювати інфраструктуру в різних цифрових світах. Посольства стануть першим кроком у цій галузі, а надалі він бачить великі перспективи в електронних візах.

"Ідея полягає не в тому, щоб обрати переможця — метавсесвіт дуже молодий і новий, і ми хочемо бути впевнені, що те, що ми створюємо, можна буде перенести в метасвіти", — сказав він.

Габріель Абед додав, що зараз домагається зміцнення першого реального посольства Барбадосу на Близькому Сході. За його словами, уряд бачить у цьому чудову нагоду для розвитку дипломатичних відносин.

"Це спосіб для Барбадоса розширити свої дипломатичні місії, крім тих, які він наразі здійснює у більш ніж 190 країнах по всьому світу", — пояснив посол. — "Ми зможемо використати технологічну дипломатію, яка потім поширюється на культурну дипломатію — торгівлю мистецтвом, музикою та культурою".

Влада Барбадоса вже найняла юриста, оскільки віртуальне посольство у метавсесвіті створить низку унікальних прецедентів. Поки що експерти заявляють, що таке дипломатичне представництво відповідатиме нормам міжнародного права, а також Віденській конвенції.

Раніше айтішник Абдалла Каблан пояснив як працюватиме метавсесвіт. На його думку, тривимірний віртуальний простір призведе до того, що інтернет не можна буде "відключити" або знищити.