Программист вернул на YouTube "дизлайки", которые отключил Google

Функция не всегда работает корректно, однако создатель обещает со временем увеличить точность. Плагин можно установить бесплатно.

Онлайн-пользователь разработал алгоритм, который вернул счетчик "дизлайков" на видеохостиге YouTube. Об этом пишет издание The Next Web.

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Недавно Google отключила функцию, позволяющую зрителям видеть количество отметок "Не нравится" под видео. Возмущенный программист с ником Asleep_Ad4989 создал браузерное расширение "Return YouTube Dislike", который снова отображает счетчик на странице. Его можно установить Chrome и Firefox, а также в любые браузеры на их основе. По словам энтузиаста, он использовал программный интерфейс приложения (API) YouTube.

15 ноября плагин был опубликован в открытом доступе на форуме Reddit. Тема получила тысячи позитивных оценок, а пользователи оставили в ней сотни комментариев. Как отмечает The Next Web, высокий интерес к такому сервису свидетельствует о массовом недовольстве действиями Google в отношении YouTube. Открытый исходный код разработчик опубликовал на сайте GitHub, а инструкция по установке размещена еще и на отдельном сайте.

Альфа-версия работает не со всеми видео, однако многим она все равно нравится. Плагин отображает отметки только под теми видео, которым программный интерфейс Youtube API возвращает реальное количество "дизлайков". Подсчеты могут быть искажены, однако программист обещает исправить недостатки. В частности, он изучает возможность сравнения оценок "Не нравится", собранных пользователями расширения, с кэшем реальных отметок.

[ + – ] Скриншот сайта returnyoutubedislike.com

Asleep_Ad4989 написал на форуме JvNCnet, что вскоре после публикации получил от администрации YouTube объявление о том, что их API вскоре полностью удалит функцию "дизлайков" для всех видео с 13 декабря.

"До тех пор я постараюсь очистить как можно больше данных. После этого общее количество дизлайков будет оцениваться на основе выборки пользователей расширений", — написал он в Reddit.

Как пишет Techartica, убрав "дизлайки", YouTube стал больше похожим на TikTok. Из-за обновления пользователи не могут заранее определять видео низкого качества, блогерам можно не беспокоиться о качестве контента. При этом авторы видеороликов до сих пор могут видеть счетчик.

YouTube объявил об устранении счетчика негативных отметок 10 ноября 2021 года, о чем рассказали в ролике на официальном канале YouTube Creators. Их обращение получило большое количество "дизлайков". Джавед Караим, один из создателей YouTube, в знак протеста изменил описание первого видео на своем канале, опубликованного 24 апреля 2005 года:

"Когда каждый ютьюбер согласен, что удаление "дизлайков" является глупой идеей, вероятно, так оно и есть. Попробуйте снова, YouTube".

Ранее Google рассказала о том, что группа русскоязычных хакеров атаковала YouTube-блогеров. Компании удалось заблокировать 1,6 млн вредоносных сообщений и восстановить около 4000 аккаунтов.