Програміст повернув на YouTube "дизлайки", які відключив Google

Функція не завжди працює коректно, проте автор обіцяє з часом збільшити точність. Плагін можна встановити безкоштовно.

Онлайн-користувач розробив алгоритм, який повернув лічильник "дизлайків" на відеохостигу YouTube. Про це пише видання The Next Web.

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Нещодавно Google вимкнула функцію, що дозволяє глядачам бачити кількість позначок "Не подобається" під відео. Обурений програміст із ніком Asleep_Ad4989 створив браузерне розширення Return YouTube Dislike, яке знову відображає лічильник на сторінці. Його можна встановити на Chrome і Firefox, а також будь-які браузери на їхній основі. За словами ентузіаста, він використав програмний інтерфейс програми (API) YouTube.

15 листопада плагін було опубліковано у відкритому доступі на форумі Reddit. Тема отримала тисячі позитивних оцінок, а користувачі залишили сотні коментарів. Як зазначає The Next Web, високий інтерес до такого сервісу свідчить про масове невдоволення діями Google щодо YouTube. Відкритий вихідний код розробник опублікував на сайті GitHub, а інструкція з установлення розміщена ще й на окремому сайті.

Альфа-версія працює не з усіма відео, проте багатьом вона однаково подобається. Плагін відображає позначки лише під тими відео, яким програмний інтерфейс Youtube API повертає реальну кількість "дизлайків". Підрахунки можуть бути спотворені, проте програміст обіцяє виправити недоліки. Зокрема, він вивчає можливість порівняння оцінок "Не подобається", зібраних користувачами розширення, з кешем реальних позначок.

[ + – ] Скріншот сайту returnyoutubedislike.com

Asleep_Ad4989 написав на форумі JvNCnet, що невдовзі після публікації отримав від адміністрації YouTube оголошення про те, що їхній API незабаром повністю видалить функцію "дизлайків" для всіх відео з 13 грудня.

"До того часу я постараюся очистити якомога більше даних. Після цього загальна кількість дизлайків оцінюватиметься на основі вибірки користувачів розширень", — написав він у Reddit.

Як пише Techartica, прибравши "дизлайки", YouTube став більше схожим на TikTok. Через оновлення користувачі не можуть визначати відео низької якості, блогерам можна не турбуватися про якість контенту. При цьому автори відеороликів і досі можуть бачити лічильник.

YouTube оголосив про усунення лічильника негативних позначок 10 листопада 2021 року, про що розповіли в ролику на офіційному каналі YouTube Creators. Це звернення отримало велику кількість "дизлайків". Джавед Карім, один із творців YouTube, на знак протесту змінив опис першого відео на своєму каналі, опублікованого 24 квітня 2005 року:

"Коли кожен ютубер згоден, що видалення "дизлайків" є дурною ідеєю, мабуть, так воно і є. Спробуй знову, YouTube".

Раніше Google розповіла про те, що група російськомовних хакерів атакувала YouTube-блогерів. Компанії вдалося заблокувати 1 600 000 шкідливих повідомлень і відновити близько 4000 акаунтів.