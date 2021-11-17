Гибрид самолета и мультикоптера: конструкторы показали аэротакси с "тандемным" крылом (видео)

Аппарат eMagic One может подниматься вертикально и около часа летать со скоростью 144 км/ч.

Конструкторы Томас Зенкель и Майкл Кюгельген создали прототип воздушного такси с необычным "тандемным" крылом. Об этом пишет издание New Atlas.

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Инженеры назвали свой стартап eMagic Aircraft, а первую гибридную модель самолета и мультикоптера — eMagic One. 15 ноября они представили рабочий прототип на Европейской выставке роторов в Кельне (Германия). Вес пустого аппарата составляет 250 кг, максимальный взлетный вес — 420 кг, длительность полета на одном заряде — 1 ч со скоростью скоростью 144 км/ч. Они утверждают, что дальность полета в 5 раз больше, чем при той же самой конструкции мультикоптера.

Предприниматель и пилот Майкл Кюгельген придумал конструкцию тандемного планера, которая позволила объединить свойства самолета и вертолета. Большое заднее и тонкое переднее крылья соединяются рельсами, а на них установлены по 4 крупных пропеллера. В носовой части установлен обычный винт, двигающий машину вперед при переходе в крейсерский режим. Наличие гибкого шасси также позволяет электролету использовать традиционные взлетно-посадочные полосы.

Томас Зенкель разработал электрическую трансмиссией и двигатели, используя конфигурацию магнитной решетки Хальбаха. Он добавил самые контроллеры на рынке и специальные опоры с тонкими лопастями диаметром 2,25 м. Инженер утверждает, что каждая силовая установка весит всего 5 кг с учетом двигателя, контроллера и опоры. При мощности 13 кВт каждый винт создает тягу в 100 кг.

По словам Томаса Зенкеля, в начале 2020 года он протестировал силовую установку на стальной раме. Для этого разработчик привязал себя к сидению, поднял прототип в воздух и совершил несколько маневров.

"Тандемное крыло обеспечивает отличные летные характеристики. Невозможно остановить его. Он плавно переходит в более высокую скорость снижения при нажатии на ручку, но все время остается управляемым. Такое поведение очень полезно для перехода между режимами полета", — подчеркнул Томас Зенкель.

Соединив самолет и раму с пропеллерами, конструкторы испытали получившийся прототип при помощи дистанционного управления. Весной 2022 года Зенкель и Кюгельген планируют протестировать переходы между режимом крейсерского полета и вертикального взлета-посадки, после чего начнут открытые демонстрационные полеты.

Томас Зенкель стоит у истоков электролетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). В 2011 году он стал первым человеком, который совершил полет на электрическом пилотируемом мультикоптере от компании e-volo, позже переименованной в Volocopter. В 2016 году он покинул проект из-за малой дальности полета, в надежде создать собственную машину.

[ + – ] Михаэль Кюгельген и Томас Зенкель

"Я всегда был недоволен "чистыми" мультикоптерами, потому что они не слишком эффективны. Но есть способ повысить их эффективность — объединение эффективного самолета с винтами вертикального взлета и посадки, что приводит к увеличению дальности и выносливости в 5 раз", — прокомментировал Томас Зенкель изданию New Atlas.

Недавно Volocopter совершил первый пилотируемый полет на аэротакси в Южной Корее. Пилоты из Германии подняли электролет 2X над аэропортом Кимпхо в Сеуле и пролетели три километра со скоростью 45 км/ч.