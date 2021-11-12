Volocopter совершил первый пилотируемый полет на аэротакси в Южной Корее (видео)

За 5 минут электросамолет 2X с немецким экипажем пролетел над Сеулом, максимальная скорость составила 45 км/ч.

11 ноября компания Volocopter устроила первый в Южной Корее полет на аэротакси с пилотом на борту. Об этом пишет издание New Atlas.

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Команда Volocopter запустила в небо электрический самолет 2X, который продолжил череду летных испытаний с участием экипажа из Германии. Он взлетел с аэропорта Кимпхо в Сеуле, поднялся на высоту около 50 м и за 5 мин. преодолел расстояние в 3 км при максимальной скорости 45 км/ч.

Мероприятие стало первым запуском электротранспорта с вертикальным взлетом и посадкой eVTOL для Южной Кореи, которая надеется через несколько лет внедрить коммерческие аэротакси. Демонстрацию провели при поддержке корейского Министерства земли, инфраструктуры и транспорта в рамках программы под названием "Откройте городское небо".

[ + – ] Пилот Volocopter Фото: Volocopter [ + – ] Volocopter 2X во время пилотируемого полета Фото: Volocopter

"Южная Корея имеет цель коммерциализировать UAM к 2025 году. Испытательный полет eVTOL сегодня еще раз доказал, что будущее воздушного такси уже наступило", — заявил генеральный директор Volocopter Флориан Рейтер.

Сеул стал вторым городом в Азии, над которым провели пилотируемый полет на воздушном такси. Первенство принадлежит Сингапуру, где в 2019 году самолет Volocopter с экипажем пролетел над морским заливом. Кроме того, 16 ноября компания планирует провести открытый демонстрационный полет над корейским городом Инчон во время мероприятия K-UAM Confex 2021.

Стоит отметить, что Volocopter открыла офис в Сингапуре еще в 2018 году, а также объединилась с компанией Grab для проведения технико-экономического обоснования перспективных маршрутов между мегаполисами в Юго-Восточной Азии. Компания лидирует в сфере электросамолетов благодаря своим моделям VoloCity и VoloConnect. Пока это единственный производитель eVTOL, который получил одобрение Агентства по авиационной безопасности Европейского союза.

Ранее Volocopter разработала новую модель аэротакси для дальних перелетов под названием VoloConnect. Четырехместный самолет получил гибридную систему с неподвижными крыльями, роторами и пропульсивными пропеллерами, которые обеспечивают как вертикальный взлет, так и быстрое движение вперед со скоростью до 250 км/ч.

Писали также, что одноместный летающий электромобиль SkyDrive получил сертификат безопасности. Он имеет восемь пропеллеров, которые обеспечивают полеты длительностью до 10 минут с максимальной скоростью 50 км/ч.