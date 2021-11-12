Volocopter здійснив перший пілотований політ на аеротаксі в Південній Кореї (відео)

За 5 хвилин електролітак 2X із німецьким екіпажем пролетів над Сеулом, максимальна швидкість становила 45 км/год.

11 листопада компанія Volocopter влаштувала перший у Південній Кореї політ на аеротаксі з пілотом на борту. Про це пише видання New Atlas.

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Команда Volocopter запустила в небо електричний літак 2X, який продовжив низку льотних випробувань за участю екіпажу з Німеччини. Він злетів з аеропорту Кімпхо у Сеулі, піднявся на висоту близько 50 м та за 5 хв подолав відстань 3 км за максимальної швидкості 45 км/год.

Захід став першим запуском електротранспорту з вертикальним зльотом та посадкою eVTOL для Південної Кореї, яка сподівається за кілька років запровадити комерційні аеротаксі. Демонстрацію провели за підтримки корейського Міністерства землі, інфраструктури та транспорту у межах програми під назвою "Відкрийте міське небо".

[ + – ] Пілот Volocopter Фото: Volocopter [ + – ] Volocopter 2X під час пілотованого польоту Фото: Volocopter

"Південна Корея має на меті комерціалізувати UAM до 2025 року. Випробувальний політ eVTOL сьогодні ще раз довів, що майбутнє повітряного таксі вже настало", — заявив генеральний директор Volocopter Флоріан Рейтер.

Сеул став другим містом в Азії, над яким провели пілотований політ на повітряному таксі. Першість належить Сінгапуру, де 2019 року літак Volocopter з екіпажем пролетів над морською затокою. Крім того, 16 листопада компанія планує здійснити відкритий демонстраційний політ над корейським містом Інчон під час заходу K-UAM Confex 2021.

Варто зазначити, що Volocopter відкрила офіс у Сінгапурі ще у 2018 році, а також об'єдналася з компанією Grab для проведення техніко-економічного обґрунтування перспективних маршрутів між мегаполісами у Південно-Східній Азії. Компанія лідирує у сфері електролітаків завдяки своїм моделям VoloCity та VoloConnect. Поки що це єдиний виробник eVTOL, який отримав схвалення Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу.

Раніше Volocopter розробила нову модель аеротаксі для далеких перельотів під назвою VoloConnect. Чотиримісний літак отримав гібридну систему з нерухомими крилами, роторами та пропульсивними пропелерами, які забезпечують як вертикальний зліт, так і швидкий рух уперед зі швидкістю до 250 км/год.

Писали також, що одномісний електромобіль SkyDrive, який літає, отримав сертифікат безпеки. Він має вісім пропелерів, які забезпечують польоти тривалістю до 10 хвилин із максимальною швидкістю 50 км/год.