Гібрид літака та мультикоптера: конструктори показали аеротаксі з "тандемним" крилом (відео)

Апарат eMagic One може підніматися вертикально та близько години літати зі швидкістю 144 км/год.

Конструктори Томас Зенкель і Майкл Кюгельген створили прототип повітряного таксі з незвичайним "тандемним" крилом. Про це пише видання New Atlas.

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Інженери назвали свій стартап eMagic Aircraft, а першу гібридну модель літака та мультикоптера – eMagic One. 15 листопада вони представили робочий прототип на Європейській виставці роторів у Кельні (Німеччина). Вага порожнього апарату становить 250 кг, максимальна злітна вага – 420 кг, тривалість польоту на одному заряді – 1 год зі швидкістю швидкістю 144 км/год. Вони стверджують, що дальність польоту в 5 разів більша, ніж при тій самій конструкції мультикоптера.

Підприємець і пілот Майкл Кюгельген придумав конструкцію тандемного планера, яка дозволила поєднати властивості літака та вертольота. Велике заднє та тонке переднє крила з'єднуються рейками, а на них встановлені по 4 великі пропелери. У носовій частині встановлений звичайний гвинт, що рухає машину вперед під час переходу в крейсерський режим. Наявність гнучкого шасі також дозволяє електрольоту використовувати традиційні злітно-посадкові смуги.

Томас Зенкель розробив електричну трансмісію та двигуни, використовуючи конфігурацію магнітної решітки Хальбаха. Він додав найбільші контролери на ринку та спеціальні опори з тонкими лопатями діаметром 2,25 м. Інженер стверджує, що кожна силова установка важить лише 5 кг із урахуванням двигуна, контролера й опори. При потужності 13 кВт кожен гвинт створює тягу 100 кг.

За словами Томаса Зенкеля, на початку 2020 року він протестував силову установку на залізній рамі. Для цього розробник прив'язав себе до сидіння, підняв прототип у повітря та здійснив кілька маневрів.

"Тандемне крило забезпечує відмінні льотні характеристики. Неможливо зупинити його. Він плавно переходить у вищу швидкість зниження при натисканні на ручку, але весь час залишається керованим. Така поведінка дуже корисна для переходу між режимами польоту", — наголосив Томас Зенкель.

З'єднавши літак і раму з пропелерами, конструктори випробували прототип, що вийшов, за допомогою дистанційного управління. Навесні 2022 року Зенкель та Кюгельген планують протестувати переходи між режимом крейсерського польоту та вертикального зльоту-посадки, після чого розпочнуть відкриті демонстраційні польоти.

Томас Зенкель стоїть біля джерел електрольотів із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL). У 2011 році він став першою людиною, яка здійснила політ на електричному пілотованому мультикоптері від компанії e-volo, пізніше перейменованої на Volocopter. У 2016 році він залишив проект через малу дальність польоту, сподіваючись створити власну машину.

[ + – ] Міхаель Кюгельген і Томас Зенкель

"Я завжди був незадоволений "чистими" мультикоптерами, тому що вони не надто ефективні. Але є спосіб підвищити їхню ефективність — поєднання ефективного літака з гвинтами вертикального зльоту та посадки, що призводить до збільшення дальності та витривалості в 5 разів", — прокоментував Томас Зенкель виданню New Atlas.

Нещодавно Volocopter здійснив перший пілотований політ на аеротаксі в Південній Кореї. Пілоти з Німеччини підняли електроліт 2X над аеропортом Кімпхо в Сеулі та пролетіли три кілометри зі швидкістю 45 км/год.