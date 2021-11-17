Microsoft будет ежегодно выпускать масштабные обновления для Windows

Microsoft выкатила масштабное обновление для Windows 10 и анонсировала появление очередного апгрейда своей платформы на 2022 год.

Microsoft анонсировала выход масштабного обновления Windows 10, а также рассказала, что впредь планирует ежегодно обновлять свою операционную систему. Об этом сообщает The Verge.

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Обновления для платформы Windows 10 будут появляться раз в год, это же касается и Windows 11. Очередной масштабный апдейт для этой ОС станет доступен пользователям во второй половине следующего года, а не в начале лета, как это практиковалось ранее.

В своем заявлении Microsoft отметила, что меняет график выхода обновлений для Windows 10, сообразно Windows 11, у которой функциональные возможности обновляются ежегодно.

"Следующее обновление Windows 10 появится во второй половине 2022 года", — объясняет Джон Кейбл, руководитель подразделения Microsoft по обслуживанию Windows, отмечая, что поддержка по меньшей мере одной версии Windows 10 будет продолжена до октября 2025 года.

Известно, что в будущем приоритетной целью для Microsoft станет работа над Windows 11, однако разработчик программного обеспечения еще длительное время планирует поддерживать предыдущую версию своей операционной системы.

Руководство Microsoft также решило ускорить разработку Windows 11. Кейбл говорит, что компания получила положительные отзывы относительно этой платформы и поэтому сейчас ускоренными темпами работает над тем, чтобы выкатить обновления для Windows 11.

Ранее Фокус сообщал, что состоялся выход полной версии Windows 11. Пользователи, могут скачать новую операционную систему уже сейчас. Microsoft тестировала новую платформу несколько месяцев, а затем на своем канале Release Preview анонсировала выход в свет финальной версии ОС Windows 11