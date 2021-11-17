Microsoft щорічно випускатиме масштабні оновлення для Windows

Microsoft викотила масштабне оновлення для Windows 10 та анонсувала появу чергового апгрейду своєї платформи на 2022 рік.

Microsoft анонсувала вихід масштабного оновлення Windows 10, а також розповіла, що планує щорічно оновлювати свою операційну систему. Про це повідомляє The Verge.

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Оновлення для платформи Windows 10 будуть з'являтися щорічно, це стосується і Windows 11. Ще один масштабний апдейт для цієї ОС буде доступний користувачам у другій половині наступного року, а не на початку літа, як це практикувалося раніше.

У своїй заяві Microsoft зазначила, що змінює графік виходу оновлень для Windows 10, згідно з Windows 11, у якої функціональні можливості оновлюються щорічно.

"Наступне оновлення Windows 10 з'явиться в другій половині 2022 року", — пояснює Джон Кейбл, керівник підрозділу Microsoft з обслуговування Windows, зазначаючи, що підтримка щонайменше однієї версії Windows 10 буде продовжена до жовтня 2025 року.

Відомо, що в майбутньому пріоритетною метою для Microsoft стане робота над Windows 11, проте розробник програмного забезпечення ще тривалий час планує підтримувати попередню версію операційної системи.

Керівництво Microsoft також вирішило прискорити розробку Windows 11. Кейбл каже, що компанія отримала позитивні відгуки щодо цієї платформи і тому зараз прискореними темпами працює над тим, щоб викочувати оновлення для Windows 11.

Раніше Фокус повідомляв, що відбувся вихід повної версії Windows 11. Користувачі можуть завантажити нову операційну систему вже зараз. Microsoft тестувала нову платформу кілька місяців, а потім на своєму каналі Release Preview анонсувала вихід у світ фінальної версії ОС Windows 11