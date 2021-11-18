Стартап из Украины получил финансирование в $3,5 млн, чтобы бороться с криптомошенниками

Кроме денег, Global Ledger получил возможность выйти на новые рынки. Он сохранил свою независимость, однако вошел в состав зарубежной бизнес-группы.

Украинский стартап Global Ledger заключил соглашение с компанией из Швеции Promethiem Group о финансировании на сумму $3,5 млн. Об этом пишет Европейская бизнес ассоциация.

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Компании подписали договор "слияния и поглощения" (M&A), украинский стартап вошел в состав Promethiem, но сохранил автономность. В обмен на акции разработчики получат не только деньги, но и возможность выйти на новые рынки. Вместе с зарубежными партнерами украинцы рассчитывают "за считанные секунды" реагировать на преступные махинации, связанные с криптовалютами.

"Для украинского рынка это первый, и до сих пор единственный, случай, когда продукт, позволяющий бороться с отмыванием криптовалюты, вышел на мировой рынок. Мы видим большие перспективы в этом партнерстве, включая открытие офисов Global Ledger в Европе и расширение сотрудничества со швейцарскими банками", — заявил сооснователь стартапа Алексей Фисун.

Global Ledger разрабатывают программное обеспечение, которое позволяет банкам безопасно работать с криптовалютами. В частности, проверяет учетные записи участников сделок, собирает данные о подозрительной деятельности, определяет риски финансирования терроризма, расследует случаи отмывания денег, интегрируется с AML/CTF-процессами. Создатели гарантируют конфиденциальность информации — она никуда не отправляется и хранится на оборудовании клиента.

Алексей Фисун и Димитрий Белоконь, основали Global Ledger, 3 года назад и запустили свой проект при помощи бизнес-инкубатора IdeaSoft (входит в бизнес-группу Sigma Software Group, — ред.). Примечательно, что сотрудники IdeaSoft участвовали в создании продукта и помогали в процессе подписания партнерства с Promethiem Group.

"Когда речь идет о работе с криптовалютами, главное, что волнует банки — отсутствие возможности проверить источник происхождения средств. Global Ledger решает эту проблему", — рассказала глава финтех-направления Sigma Software Анна Християнович.

Гендиректор IdeaSoft Андрей Лазоренко рассказал о том, что разработчики потратили больше года, прежде чем смогли привлечь первых клиентов. Проект оказывал услуги государственным учреждениям в Европе и нескольким банкам в Швейцарии.

"Наша конечная миссия – воспрепятствовать преступной деятельности, используя технологию блокчейн", — высказался Алексей Фисун. — "Вместе с новыми партнерами мы можем довести работу с криптовалютами до уровня, когда финансовые учреждения и правоохранительные органы смогут мгновенно выявлять и реагировать на отмывание денег".

Ранее стало известно, что украинский фотосток Depositphotos продали за $85 млн компании из США VistaPrint. К ней перешли также все проекты: онлайн-редактор Crello, фотостудия Lightfield, интернет-издание Bird In Flight и WAS. Новые владельцы получили 100% акций, однако пообещали сохранить бренд Depositphotos и расширить офис в Украине.