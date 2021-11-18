Стартап з України отримав фінансування $3,5 млн, щоб боротися з криптошахраями

Окрім грошей, Global Ledger отримав можливість вийти на нові ринки. Він зберіг свою незалежність, проте увійшов до складу закордонної бізнес-групи.

Український стартап Global Ledger уклав угоду з компанією зі Швеції Promethiem Group про фінансування на суму $3,5 млн. Про це пише Європейська бізнес-асоціація.

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Компанії підписали договір "злиття та поглинання" (M&A), український стартап увійшов до складу Promethiem, але зберіг автономність. В обмін на акції розробники отримають не лише гроші, а й можливість вийти на нові ринки. Разом із закордонними партнерами українці розраховують "за лічені секунди" реагувати на злочинні махінації, пов'язані з криптовалютами.

"Для українського ринку це перший, і досі єдиний випадок, коли продукт, що дозволяє боротися з відмиванням криптовалюти, вийшов на світовий ринок. Ми бачимо великі перспективи у цьому партнерстві, враховуючи відкриття офісів Global Ledger у Європі та розширення співпраці зі швейцарськими банками", — заявив співзасновник стартапу Олексій Фісун.

Global Ledger розробляють програмне забезпечення, яке дозволяє банкам безпечно працювати із криптовалютами. Зокрема, перевіряє облікові записи учасників угод, збирає дані про підозрілу діяльність, визначає ризики фінансування тероризму, розслідує випадки відмивання грошей, інтегрується з AML/CTF-процесами. Автори гарантують конфіденційність інформації — вона нікуди не відправляється і зберігається на обладнанні клієнта.

Олексій Фісун і Димитрій Білокінь, започаткували Global Ledger, 3 роки тому і запустили свій проєкт за допомогою бізнес-інкубатора IdeaSoft (входить до бізнес-групи Sigma Software Group, — ред.). Варто зазначити, що співробітники IdeaSoft брали участь у створенні продукту та допомагали у процесі підписання партнерства з Promethiem Group.

"Коли йдеться про роботу з криптовалютами, головне, що хвилює банки — відсутність можливості перевірити джерело походження коштів. Global Ledger вирішує цю проблему", — розповіла голова фінтех-напрямку Sigma Software Ганна Христіянович.

Гендиректор IdeaSoft Андрій Лазоренко розповів, що розробники витратили понад рік, перш ніж змогли залучити перших клієнтів. Проєкт надавав послуги державним установам у Європі та кільком банкам у Швейцарії.

"Наша кінцева місія — перешкодити злочинній діяльності, використовуючи технологію блокчейн", — висловився Олексій Фісун. — "Разом із новими партнерами ми можемо довести роботу з криптовалютами до рівня, коли фінансові установи та правоохоронні органи зможуть миттєво виявляти та реагувати на відмивання грошей".

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