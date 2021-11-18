Дуров объяснил, как будет работать реклама в Telegram

Бизнесмен объяснил, что те, кто пользуются Telegram просто как мессенджером, никогда не увидят спонсорских сообщений. Это же касается чатов и частных групп.

Мессенджер Telegram выкатил инструмент для запуска рекламы, который дает возможность всем желающим рекламировать свои каналы и боты. Об этом гендиректор Telegram сообщил в своем посте в личном канале.

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Дуров отметил, что в самих чатах Telegram рекламы пока нет и не предвидится в будущем. Те, кто пользуются Telegram просто как мессенджером, никогда не увидят спонсорские сообщения, это же касается и списков чатов, и частных чат-групп.

Рекламу можно будет видеть только в крупных каналах с более чем 1 000 подписчиками. Спонсорские сообщения будут той же тематики, что и основной контент канала, где их показывают.

Более того, для таргетинга рекламных сообщений не будут использоваться пользовательские данные. То есть информация о пользователях вообще не собирается, не анализируется для точечной настройки рекламы.

Дуров утверждает, что безопасность личных данных для него в приоритете, и что этим Telegram отличается от всех остальных приложений.

"Мы не будем использовать ваши личные данные, чтобы на их основе показывать рекламу", — говорит он.

Сейчас Telegram улучшает свою рекламную платформу, а владельцы отдельных каналов уже могут опробовать спонсорские сообщения в действии. Дуров говорит, что инструмент Sponsored messages будет удобным для продвижения.

Telegram собирается платить за рекламу владельцам каналов в будущем, когда их рекламный механизм будет уже полностью разработан. Сейчас же реклама в Telegram все еще тестируется и доступна не всем каналам.

Павел Дуров часто сравнивает свое детище с его основным конкурентом — WhatsApp. И эти сравнения всегда не в пользу последнего. На сей раз он не преминул отметить, что в Telegram рекламы меньше, а WhatsApp, хотя и показывает рекламу не так ненавязчиво, как другие, все же передает пользовательские данные своим рекламодателями. "Более того, если вы используете Telegram так же, как и WhatsApp, вы вообще не увидите никакой рекламы", — говорит основатель мессенджера.

Ранее Фокус сообщал, что Telegram начал тестировать рекламу. Автором первого "спонсированного" объявления стал сам владелец компании Павел Дуров. Его сообщение было посвящено вопросу о том, как новая функция затронет рядовых пользователей.