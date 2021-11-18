Дуров пояснив, як працюватиме реклама в Telegram

Бізнесмен пояснив, що ті, хто користується Telegram просто як месенджером, ніколи не побачать спонсорських повідомлень. Це ж стосується чатів і приватних груп.

Месенджер Telegram запустив інструмент для запуску реклами, який дає можливість усім охочим рекламувати свої канали та боти. Про це гендиректор Telegram повідомив у своєму пості в особистому каналі.

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Дуров зазначив, що в самих чатах Telegram реклами поки що немає і не передбачається в майбутньому. Ті, хто користуються Telegram просто як месенджером, ніколи не побачать спонсорські повідомлення, це стосується і списків чатів, і приватних чат-груп.

Рекламу можна буде бачити лише у великих каналах із понад 1 000 підписників. Спонсорські повідомлення будуть тією самою тематикою, що й основний контент каналу, де їх показують.

Ба більше, для націлювання рекламних повідомлень не будуть використовуватися дані користувача. Тобто інформація про користувачів взагалі не збирається, не аналізується для точкового налаштування реклами.

Дуров стверджує, що безпека особистих даних для нього в пріоритеті і що цим Telegram відрізняється від решти всіх додатків.

"Ми не використовуватимемо ваші особисті дані, щоб на їхній основі показувати рекламу", — говорить він.

Наразі Telegram покращує свою рекламну платформу, а власники окремих каналів уже можуть випробувати спонсорські повідомлення у дії. Дуров каже, що інструмент Sponsored messages буде зручним для просування.

Telegram збирається платити за рекламу власникам каналів у майбутньому, коли їхній рекламний механізм буде вже повністю розроблений. Зараз реклама в Telegram все ще тестується і доступна не всім каналам.

Павло Дуров часто порівнює своє дітище з його основним конкурентом – WhatsApp. І ці порівняння завжди не на користь останнього. Цього разу він не забув зауважити, що в Telegram реклами менше, а WhatsApp, який хоча й показує рекламу ненав'язливіше, ніж інші, все ж таки передає дані користувача своїм рекламодавцями. "Більше того, якщо ви використовуєте Telegram так само, як і WhatsApp, ви взагалі не побачите жодної реклами", — каже засновник месенджера.

Раніше Фокус повідомляв, що Telegram почав тестувати рекламу. Автором першого "спонсованого" оголошення став сам власник компанії Павло Дуров. Його повідомлення було присвячене питанню про те, як нова функція торкнеться рядових користувачів.