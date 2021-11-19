Разгон до 400 км/ч. Инженеры испытали дрон с четырьмя реактивными двигателями (видео)

Аппарат может летать на высоте до 11 км и поддерживать связь с оператором на расстоянии до 50 км, а при наличии приемника SATCOM — из любой точки планеты.

Аэрокосмическая компания FusionFlight из США разработали новый беспилотный дрон на реактивной тяге AB6 JetQuad, способный разгоняться до 400 км/ч. Разработчики раскрыли технические детали на своем сайте.

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В 2019 году FusionFlight представила первую модель дрона с реактивными двигателями, а теперь пришла очередь "наследника". Конструкторы использовали новое топливо, значительно усовершенствовали электрическую систему и механизмы для вектором тяги, которые позволяют аппарату вертикально взлетать и садиться, зависать на месте и переходить к движению вперед. Кроме того, AB6 поднимается на высоту до 11 км и принимает дистанционные команды на расстоянии до 50 км от оператора. Для дальних полетов на высокой скорости компания подготовила специальный крылатый корпус.

[ + – ] Крылатый корпус для дрона AB6 JetQuad

Благодаря набору алгоритмов управления, беспилотник может выполнять резкие маневры и автономно лететь через указанные путевые точки. При помощи приемника SATCOM наземная станция может связываться с дроном через спутник в любой точке Земли. Для управления и навигации JetQuad на пересеченной местности FusionFlight предлагает использовать компьютер с функцией машинного зрения.

AB6 JetQuad получился размером с чемодан и достаточно угловатым из-за корпуса, защищающего "начинку", поэтому ему необходима площадка для приземления площадью 1,2 на 0,9 метра. Общая мощность четырех микротурбинных двигателей составляет 700Н, а H-образная конфигурация обеспечивает взлет и посадку практически в любой местности. Силовые установки потребляют разные виды топлива: реактивное Jet-A, дизельное и даже керосин.

Модель поставляется сразу в полной сборке, а отсутствие вращающихся частей позволяет ей работать даже при неблагоприятной погоде или суровых климатических условиях. AB6 JetQuad имеет платформу для размещения полезной нагрузки, а также встроенные генераторы для питания электронных устройств, таких как камеры. Как отмечают разработчики, по требованию заказчика корпус можно легко переделать под разные двигатели, учитывая дальность полета или грузоподъемность.

FusionFlight предлагает использовать машину для оказания первой медицинской помощи — реактивный дрон способен очень быстро доставить инструменты и лекарства к пострадавшим. Вдобавок, нефтегазовые компании могут запускать AB6 JetQuad для проверки трубопроводов.

[ + – ] Гендиректор FusionFlight Алекс Тейтс с дроном AB6 Фото: New Atlas

Генеральный директор FusionFlight Алекс Тейтс отметил New Atlas, что 402 км/ч дрон может лететь со стандартной прямоугольной рамой. Если же добавить аэродинамический корпус — скорость может увеличиться до 644 км/ч. По его словам, одной заправки 20-литрового бака AB6 хватит для 25-минутного зависания на месте или 15-минутного полета с максимальной скоростью вперед и нагрузкой в 18 кг. Сам аппарат весит 24 кг, с топливом — на 20 кг больше.

Алекс Тейтс добавил, что AB6 JetQuad планируют продавать следующим летом по цене в $100 тыс. В настоящее время прототип проходит испытания для сертификации.

Ранее в Японии разработали безопасный дрон в виде шарика с гелием. Движение обеспечивают ультразвуковые модули, установленные снизу и по бокам — они попросту толкают воздух, заставляя надувной корпус перемещаться в нужном направлении.