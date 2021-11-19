Розгін до 400 км/год. Інженери випробували дрон із чотирма реактивними двигунами (відео)

Апарат може літати на висоті до 11 км і підтримувати зв'язок з оператором на відстані до 50 км, а за наявності приймача SATCOM — з будь-якої точки планети.

Аерокосмічна компанія FusionFlight із США розробила новий безпілотний дрон на реактивній тязі AB6 JetQuad, здатний розганятися до 400 км/год. Розробники розкрили технічні деталі на своєму сайті.

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У 2019 році FusionFlight представила першу модель дрону з реактивними двигунами, а тепер настала черга "спадкоємця". Конструктори використовували нове паливо, значно удосконалили електричну систему та механізми для вектора тяги, які дозволяють апарату вертикально злітати та сідати, зависати на місці та переходити до руху вперед. Крім того, AB6 піднімається на висоту до 11 км та отримує дистанційні команди на відстані до 50 км від оператора. Для далеких польотів високої швидкості компанія підготувала спеціальний крилатий корпус.

[ + – ] Крилатий корпус для дрону AB6 JetQuad

Завдяки набору алгоритмів керування, безпілотник може виконувати різкі маневри й автономно летіти через зазначені дорожні точки. За допомогою приймача SATCOM наземна станція може зв'язуватися з дроном через супутник у будь-якій точці Землі. Для керування та навігації JetQuad на пересіченій місцевості FusionFlight пропонує використовувати комп'ютер із функцією машинного зору.

AB6 JetQuad вийшов розміром із валізу і досить незграбним через корпус, що захищає "начинку", тому йому необхідний майданчик для приземлення площею 1,2 на 0,9 метрів. Загальна потужність чотирьох мікротурбінних двигунів становить 700Н, а H-подібна конфігурація забезпечує зліт і посадку практично у будь-якій місцевості. Силові установки споживають різні види палива: реактивне Jet-A, дизельне і навіть гас.

Модель поставляється відразу в повному складанні, а відсутність частин, що обертаються, дозволяє їй працювати навіть за несприятливої погоди або суворих кліматичних умов. AB6 JetQuad має платформу для розміщення корисних навантажень, а також вбудовані генератори для живлення електронних пристроїв, таких як камери. Як зазначають розробники, на вимогу замовника корпус можна легко переробити під різні двигуни з огляду на дальність польоту або вантажопідйомність.

FusionFlight пропонує використовувати машину для надання першої медичної допомоги — реактивний дрон здатний дуже швидко доставити інструменти та ліки до постраждалих. Крім того, нафтогазові компанії можуть запускати AB6 JetQuad для перевірки трубопроводів.

[ + – ] Гендиректор FusionFlight Алекс Тейтс із дроном AB6 Фото: New Atlas

Генеральний директор FusionFlight Алекс Тейтс зазначив New Atlas, що 402 км/год дрон може летіти зі стандартною прямокутною рамою. Якщо ж додати аеродинамічний корпус, швидкість може збільшитися до 644 км/год. За його словами, однієї заправки 20-літрового бака AB6 вистачить для 25-хвилинного зависання на місці або 15-хвилинного польоту з максимальною швидкістю вперед і навантаженням 18 кг. Сам апарат важить 24 кг, із паливом — на 20 кг більше.

Алекс Тейтс додав, що AB6 JetQuad планують продавати наступного літа за ціною $100 тис. Наразі прототип проходить випробування для сертифікації.

Раніше в Японії розробили безпечний дрон у вигляді кульки з гелієм. Рух забезпечують ультразвукові модулі, встановлені знизу і з обох боків — вони просто штовхають повітря, змушуючи надувний корпус переміщуватись у потрібному напрямку.