Ультразвук на допомогу. Японці створили найбезпечніший у світі дрон у вигляді кульки (відео)

У мініатюрного дирижабля відсутні лопаті, тому він ніколи не зможе травмувати людину.

Японська компанія DOCOMO розробила безпілотний дрон у вигляді кульки з гелієм, що пересувається без пропелерів. Подробиці розробники опублікували на своєму сайті.

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Гелій дозволяє дрону залишатися в повітрі, а невеликі вбудовані модулі з боків створюють ультразвукові коливання, які штовхають корпус уперед, назад, вгору чи вниз. Вібрації дуже слабкі, тому людина може безпечно торкатися кульки без найменшої шкоди здоров'ю. Зважаючи на такі властивості, творці пропонують використовувати безпілотник на масових заходах або в людних місцях. Зокрема всередині приміщень. Пристрію не потрібно витрачати енергію на те, щоб обертати пропелерами, тому він може літати дуже довго, хоча точний час творці не називають.

Головним призначенням дрона стане повітряна зйомка, тому розробники оснастили його відеокамерою з високою роздільною здатністю. Варто зазначити, модель літає абсолютно безшумно, а тому на записі не буде жодних звукових перешкод. Щоб літальна машина була видна здалеку, всередину також встановили кольорові світлодіодні лампи.

Перший прототип дрону-кульки розробники представили у 2019 році, а нова модель отримала більш міцну силову установку, яка збільшила стабільність польоту. Компанія також додала систему віддаленого керування, яка передбачає "автопілот".

DOCOMO запланувала випуск моделі на комерційний ринок у березні 2022 року, її вартість поки що не розкривають. Розробники обіцяють згодом удосконалити свій незвичайний апарат і додати йому нових функцій.

Раніше писали, що в Сінгапурі розробили гнучкий дрон, який згортається у трубочку. За своїм дизайном він нагадує "крилате" насіння рослини самара. Завдяки особливій конструкції монокоптер здатний безпечно приземлитися на землю у разі відмови двигуна.

Повідомляли також, що ворон напав на дрона-доставника продуктів у Канберрі, Австралія. Оператор доставки Wing тимчасово відмовилася від такої послуги, незважаючи на високий попит споживачів.