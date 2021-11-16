Ультразвук в помощь. Японцы создали самый безопасный в мире дрон в виде шарика (видео)

У миниатюрного дирижабля отсутствуют лопасти, поэтому он никогда не сможет травмировать человека.

Японская компания DOCOMO разработала беспилотный дрон в виде шарика с гелием, который передвигается без пропеллеров. Подробности разработчики опубликовали на своем сайте.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Гелий позволяет дрону оставаться в воздухе, а небольшие встроенные модули по бокам создают ультразвуковые колебания, которые толкают корпус вперед, назад, вверх или вниз. Вибрации очень слабые, поэтому человек может безопасно касаться шарика без малейшего вреда для здоровья. Учитывая такие свойства, создатели предлагают использовать беспилотник на массовых мероприятиях или в людных местах. В том числе, внутри помещений. Устройству не нужно тратить энергию на то, чтобы вращать пропеллерами, поэтому оно может летать очень долго, хотя точное время создатели не называют.

Главным предназначением дрона станет воздушная съемка, поэтому разработчики оснастили его видеокамерой с высоким разрешением. Стоит отметить, модель летает абсолютно бесшумно, а потому на записи не будет никаких звуковых помех. Чтобы летающая машина была видна издалека, внутрь также установили разноцветные светодиодные лампы.

Первый прототип дрона-шарика разработчики представили в 2019 году, а новая модель получила более прочную силовую установку, увеличившую стабильность полета. Компания также добавила систему удаленного управления, предусматривающую также "автопилот".

DOCOMO запланировала выпуск модели на коммерческий рынок в марте 2022 года, ее стоимость пока не раскрывают. Разработчики обещают со временем усовершенствовать свой необычный аппарат и добавить ему новых функций.

Ранее писали, что в Сингапуре разработали гибкий дрон, который сворачивается в трубочку. По своему дизайну он напоминает "крылатые" семена растения самара. Благодаря особой конструкции, монокоптер способен безопасно приземлиться на землю в случае отказа двигателя.

Сообщали также, что ворон напал на дрона-доставщика продуктов в Канберре, Австралия. Оператор доставки Wing временно отказалась от такой услуги, несмотря на высокий спрос со стороны потребителей.