В Австралии ворон атаковал дрон-доставщик продуктов (видео)

После инцидента в компании Wing решили временно отказаться от доставки товаров при помощи беспилотников в северном районе города.

Житель австралийской столицы Канберры, в ожидании доставки кофе с помощью дрона, снял на видео необычайное явление, на котором ворон напал на беспилотник. Забавное событие произошло во время сезона гнездования птиц в городе. Сезон совпал с условиями локдауна в столице Австралии, когда жители используют беспилотники для доставки себе продуктов, передает ABC.

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[ + – ] Ворон атакует беспилотник, перевозящий кофе в Канберре

Один из операторов такой доставки — австралийская компания Wing, приостановила полеты в северном районе города, пока специалисты оценивают поведение местных воронов.

За объяснениями представители компании обратились к местному орнитологу Нилу Гермесу. Он рассказал, что в период гнездования такое поведение птиц вполне естественно и предсказуемо.

"Мы стремимся быть надежными хранителями окружающей среды и хотели бы, чтобы эксперты-орнитологи провели дальнейшее расследование, чтобы убедиться, что мы продолжаем оказывать минимальное воздействие на жизнь птиц в местах нашего обслуживания", — говорится в заявлении компании.

Уточним, что Wing является дочерней компанией Google и специализируется на доставке небольших товаров, как например продукты или лекарства.

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