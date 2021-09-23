В Австралії ворон атакував дрона-постачальника (відео)

Після інциденту в компанії Wing вирішили тимчасово відмовитися від доставки товарів за допомогою безпілотників у північному районі міста.

Житель австралійської столиці Канберри, в очікуванні доставки кави за допомогою дрона, зняв на відео надзвичайне явище, на якому ворон напав на безпілотник. Кумедна подія сталася під час сезону гніздування птахів у місті. Сезон збігся з умовами локдауну в столиці Австралії, коли жителі використовують безпілотники для доставки собі продуктів, передає ABC.

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[ + – ] Ворон атакує безпілотник, що перевозить каву в Канберрі

Один з операторів такої доставки — австралійська компанія Wing, призупинила польоти в північному районі міста, поки фахівці оцінюють поведінку місцевих воронів.

За поясненнями представники компанії звернулися до місцевого орнітолога Ніла Гермеса. Він розповів, що в період гніздування така поведінка птахів цілком природна і передбачувана.

"Ми прагнемо бути надійними хранителями навколишнього середовища і хотіли б, щоб експерти-орнітологи провели подальше розслідування, щоб переконатися, що ми продовжуємо чинити мінімальний вплив на життя птахів у місцях нашого обслуговування", — йдеться в заяві компанії.

Уточнимо, що Wing є дочірньою компанією Google і спеціалізується на доставці невеликих товарів, як наприклад продукти чи ліки.

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