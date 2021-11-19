Хакеры взломали ряд госсайтов Украины и заявили о встрече мигрантов из Ирака "с оружием в руках"

Злоумышленники от имени "Демократичної сокири" написали, что партия якобы намерена бороться против "набега мигрантов", застрявших на границе Беларуси, а потом удалили публикацию.

Сооснователь ГО "Український Кібер Альянс", эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович эксклюзивно рассказал Фокусу о взломе сайтов госслужб и территориальных общин Одесской области и публикации фейкового заявления от имени партии "Демократична сокира". Он также поделился скриншотом и ссылкой на страницу, которая сохранилась в кэше.

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По словам Барановича, ночью неизвестные хакеры взломали ряд сайтов районных администраций и территориальных общин в Одесской области, чтобы разместить на них ложное заявление от имени партии и с ее логотипом. Представители "Демократичної сокири" узнали о об атаке утром 19 ноября, когда пользователи начали присылать ссылки на взломанные страницы. В частности, сообщение появилось на сайтах Одесского райсовета, Тузловской общины, Маяковского сельского совета, Шабовской общины.

В заявлении речь шла о том, что "Демократична сокира" вместе с "Национальным корпусом" будет противостоять беглым мигрантам из стран Ближнего Востока, которые сейчас находятся в пограничной зоне Беларуси, вплоть до применения оружия. Кроме того, авторы предложили инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

[ + – ] Фейковое заявление от лица "Демократичної сокири" Фото: Скриншот

"Заявления хакеров , в итоге, были сняты, но осели в кэше Google. Вполне очевидно, это попытка нас подставить — заявление абсолютно дикое. Мы к этому не имеем никакого отношения", — отметил Андрей. — "Я вижу попытку столкнуть всех лбами традиционным для России методом, с помощью фейков, с помощью вброса чужого заявления".

Он добавил, что у "Демократичної сокири" есть свои каналы распространения информации: страницы в социальных сетях, каналы, партийная газета. В связи с этим организации незачем привлекать к себе внимание "дешевыми дефейсами" — так называется тип хакерской атаки, в ходе которой меняют главную страницу сайта.

Андрей Баранович предположил, что за взломом могут стоять политические оппоненты "Демсокири" или российские спецслужбы, которые пытаются обострить конфликт внутри нашей страны, используя кризисную ситуацию с мигрантами. По его словам, у "Демократичної сокири" нет особенно тесных отношений с "Национальным корпусом".

"Мы не дружим, не ссоримся. Иногда "Нацкорпус" и "Демсокира" принимают участие в одних акциях, митингах. Это обычный политический процесс", — заявил он.

[ + – ] Скриншот поисковой выдачи Google Фото: Скриншот

На своей странице в Facebook политический совет партии "Демсокира" предположил, что за хакерской атакой может стоять Служба безопасности Украины. Совет считает, что после публикации фейковых заявлений правоохранители откроют уголовное производство с целью заблокировать работу партии.

[ + – ] Скриншот поста "Демсокири" в Фейсбук Фото: Скриншот

"Мы официально заявляем — нам приятно, что вы искали классические способы давления на украинские партии – черные денежные схемы, коррупцию, связи с преступными группировками — но ничего не нашли и вынуждены прибегать к более прогрессивным формам давления", — подчеркивается в сообщении.

Как пояснил Андрей Баранович Фокусу, ему удалось установить, что хакеры копировали и архивировали размещенные ими же фейковые заявления. Из этого он делает вывод, что, возможно, размещением ложной информации занимались представители спецслужб, а копии делались для отчетности. Также он обнаружил сохранившуюся в кэше, и на данный момент удаленную, новость на сайте "Всі Суми.Панорама" (rama.com.ua) о том, что "Демсокира" причастна ко взлому, и что ее действия подпадают под статью 109 ККУ — "Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

[ + – ] Скриншот удаленной новости с сайта Всі Суми. Панорама

Эксперт предположил, что была осуществлена попытка "разогнать" данную тему в СМИ.

Ранее писали, что хакеры в Украине взломали крупную сеть аптек и потребовали выкуп. Они отключили торговым точкам Интернет и пообещали вернуть доступ к маршрутизаторам в обмен на вознаграждение. Впрочем, руководство аптек отказалось идти на поводу у преступников.

В сентябре СБУ заблокировала 53 хакерские атаки против государственных органов Украины. Они пытались получить доступ к базе данных и распространяли вирусы.