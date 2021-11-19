Хакери зламали низку держсайтів України та заявили про зустріч мігрантів із Іраку "зі зброєю в руках"

Зловмисники від імені "Демократичної сокири" написали, що партія нібито має намір боротися проти "набігу мігрантів", які застрягли на кордоні Білорусі, а потім видалили публікацію.

Співзасновник ГО "Український Кібер Альянс", експерт із кібербезпеки Андрій Баранович ексклюзивно розповів Фокусу про злам сайтів держслужб і територіальних громад Одеської області та публікацію фейкової заяви від імені партії "Демократична сокира". Він також поділився скріншотом і посиланням на сторінку, яка збереглася в кеші.

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За словами Барановича, вночі невідомі хакери зламали низку сайтів районних адміністрацій і територіальних громад на Одещині, щоб розмістити на них неправдиву заяву від імені партії та з її логотипом. Представники "Демократичної сокири" дізналися про атаку вранці 19 листопада, коли користувачі почали надсилати посилання на зламані сторінки. Зокрема повідомлення з'явилося на сайтах Одеської райради, Тузловської громади, Маяківської сільської ради, Шабовської громади.

У заяві йшлося про те, що "Демократична сокира" разом із "Національним корпусом" протистоятиме мігрантам-утікачам із країн Близького Сходу, які зараз перебувають у прикордонній зоні Білорусі, аж до застосування зброї. Крім того, автори запропонували ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського.

[ + – ] Фейкова заява від імені "Демократичної сокири" Фото: Скриншот

"Заяви хакерів, у результаті, були зняті, але осіли в кеші Google. Цілком очевидно, це спроба нас підставити — заява абсолютно дика. Ми до цього не маємо жодного стосунку, — зазначив Андрій. — Я бачу спробу зіштовхнути всіх лобами традиційним для Росії методом, за допомогою фейків, за допомогою вкидання чужої заяви".

Він додав, що "Демократична сокира" має свої канали поширення інформації: сторінки в соціальних мережах, канали, партійна газета. У зв'язку з цим організації нема чого привертати до себе увагу "дешевими дефейсами" — так називається тип атаки хакерів, у ході якої змінюють головну сторінку сайту.

Андрій Баранович припустив, що за зломом можуть стояти політичні опоненти "Демсокири" чи російські спецслужби, які намагаються загострити конфлікт усередині нашої країни, використовуючи кризову ситуацію з мігрантами. За його словами, "Демократична сокира" не має особливо тісних відносин із "Національним корпусом".

"Ми не дружимо, не сваримося. Іноді "Нацкорпус" і "Демсокира" беруть участь в одних акціях, мітингах. Це звичайний політичний процес", — заявив він.

[ + – ] Скриншот пошукової видачі Google Фото: Скриншот

На своїй сторінці у Facebook політична рада партії "Демсокира" припустила, що за хакерською атакою може стояти Служба безпеки України. Рада вважає, що після публікації фейкових заяв правоохоронці відкриють кримінальне провадження з метою заблокувати роботу партії.

[ + – ] Скриншот посту "Демсокири" у Фейсбук Фото: Скриншот

"Ми офіційно заявляємо — нам приємно, що ви шукали класичні способи тиску на українські партії — чорні грошові схеми, корупцію, зв'язки зі злочинними угрупованнями — але нічого не знайшли та змушені вдаватися до прогресивніших форм тиску", — наголошується в повідомленні.

Як пояснив Андрій Баранович Фокусу, йому вдалося встановити, що хакери копіювали й архівували розміщені ними ж фейкові заяви. Із цього він робить висновок, що, можливо, розміщенням неправдивої інформації займалися представники спецслужб, а копії робилися для звітування. Також він виявив новину на сайті "Всі Суми.Панорама" (rama.com.ua), яка збереглася в кеші та зараз видалена, про те, що "Демсокира" причетна до злому і що її дії підпадають під статтю 109 ККУ — "Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

[ + – ] Скриншот видаленої новини із сайту "Всі Суми. Панорама"

Експерт припустив, що була здійснена спроба "розігнати" цю тему в ЗМІ.

Раніше писали, що хакери в Україні зламали велику мережу аптек і вимагали викуп. Вони відключили торгові точки в інтернет і пообіцяли повернути доступ до маршрутизаторів в обмін на винагороду. Проте керівництво аптек відмовилося йти на поводу в злочинців.

У вересні СБУ заблокувала 53 хакерські атаки проти державних органів України. Вони намагалися отримати доступ до бази даних і розповсюджували віруси.