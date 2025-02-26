РФ влучила по енергооб'єктах: обленерго вимушено відключають світло у двох областях України

Під час ворожої масованої атаки в ніч на 26 лютого було пошкоджено енергетичне обладнання в Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла лишилися мешканці кількох районів Одеси.

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В Одеській і Дніпропетровській області оператори систем розподілу вимушено застосовують відключення світла через пошкодження електромереж внаслідок російського обстрілу. Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

У Одеській і Дніпропетровській області вимушено відключають світло Фото: Укренерго

У пресслужбі повідомляють, що на пошкоджених енергооб'єктах в Одеській та Дніпропетровській області тривають ремонтні роботи.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів", — сказали в "Укренерго".

Водночас у компанії зазначають, що споживання електроенергії знижується. За даними "Укренерго", станом на 9:30 26 лютого рівень споживання був на 1,3% нижчим, ніж у той самий час минулої доби.

"Причина – підвищення температури повітря у кількох регіонах України", — пояснили у пресслужбі.

Відключення світла в Дніпропетровській області: деталі

У ДТЕК також повідомили, що росіяни атакували енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області.

"Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу", — зазначили в компанії.

Вимушені відключення світла на Одещині: що відомо

На сайті оператора систем розподілу ДТЕК "Одеські електромережі" з'явилось оголошення, що внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання, яке забезпечувало електропостачання Київському та Приморському району Одеси, Житловому масиву Таїрова, району Чорноморка та селу Лиманка.

"Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Ми робимо все можливе, щоб по черзі надавати електропостачання кожному, та працюємо безперервно для відновлення стабільного енергопостачання", — повідомили в обленерго.

ДТЕК "Одеські електромережі" повідомляє про вимушені відключення у кількох районах Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 лютого в "Укренерго" повідомляли, що 26 лютого застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії тільки щодо бізнесу та промисловості, відключення для побутових споживачів не планувалися.

Під час нічної атаки РФ 26 лютого ударними дронами вибухи було чутно у Київській та Миколаївські області, а також у Кропивницькому та Харкові. На Київщині отримала поранення 19-річна дівчина, а в Харкові здійнялася пожежа після влучання уламків у 9-поверховий будинок, з вогню врятували 5 людей.