Укренерго зменшило обсяг відключень: на скільки часу сьогодні обмежуватимуть світло та кому

Обмеження споживання очікують на промисловість та бізнес: сьогодні для цих категорій вони діятимуть упродовж трьох годин, що суттєво менше, ніж було перед цим.

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В Україні тривають обмеження щодо споживання електроенергії через російські удари: вони стосуються промисловості та бізнесу. Сьогодні, 26 лютого, також діятимуть графіки обмежень світла, однак вони дещо відрізняються від звичних, які впроваджувало Укренерго у попередні дні: будуть коротшими. Про те, як і на скільки часу відключатимуть світло в Україні 26 лютого, повідомили у Telegram-каналі відомства 25 лютого.

"26 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — пише Укренерго.

Час застосування обмежень: з 16:00 години по 19:00 годину. Тобто обмеженння будуть діяти всього впродовж трьох годин.

Це може вказувати на те, що Укренерго зменшило обсяг відключень для українського бізнесу, адже, наприклад, 25 лютого у відомстві повідомляли про дві черги обмежень. Вони тривали з 05:00 по 08:00 годину, а також із 15:00 по 24:00 годину.

Водночас Укренерго зазначило, що упродовж дня інформація щодо обмежень може оновлюватися та змінюватися, тому закликали бізнес та промисловість стежити за офіційними повідомленнями на сайті чи у соцмережах відомства.

Що стосується обмеження споживання електрики для побутових споживачів, то наразі для них відключення не прогнозуються, як повідомляють у відомстві.

Традиційно Укренерго закликало українців ощадливо споживати електроенергію. Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків атак.

Нагадаємо, що обмеження електроспоживання в Україні введені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. Водночас Росія не полишає спроб знищення української енергетичної системи. Так, в Одесі 19 лютого через російський обстріл понад 250 тисяч людей залишилися без світла, а також опалення: РФ масовано вдарила по місту безпілотниками.

Раніше Фокус дізнавався, яким буде лютий для українців та чи будуть відключати світло у містах. Фахівці вважають, що нові російські атаки по енергетичній інфраструктурі можуть збільшити ризики повернення графіків відключення електроенергії у різних регіонах держави.