Укрэнерго уменьшило объем отключений: на сколько времени сегодня будут ограничивать свет и кому

Ограничения потребления ожидают промышленность и бизнес: сегодня для этих категорий они будут действовать в течение трех часов, что существенно меньше, чем было перед этим.

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В Украине продолжаются ограничения по потреблению электроэнергии из-за российских ударов: они касаются промышленности и бизнеса. Сегодня, 26 февраля, также будут действовать графики ограничений света, однако они несколько отличаются от привычных, которые внедряло Укрэнерго в предыдущие дни: будут короче. О том, как и на сколько времени будут отключать свет в Украине 26 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства 25 февраля.

"26 февраля будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — пишет Укрэнерго.

Время применения ограничений: с 16:00 часов по 19:00 часов. То есть ограничения будут действовать всего в течение трех часов.

Это может указывать на то, что Укрэнерго уменьшило объем отключений для украинского бизнеса, ведь, например, 25 февраля в ведомстве сообщали о двух очередях ограничений. Они продолжались с 05:00 по 08:00 часов, а также с 15:00 по 24:00 часов.

В то же время Укрэнерго отметило, что в течение дня информация об ограничениях может обновляться и меняться, поэтому призвали бизнес и промышленность следить за официальными сообщениями на сайте или в соцсетях ведомства.

Что касается ограничения потребления электричества для бытовых потребителей, то сейчас для них отключения не прогнозируются, как сообщают в ведомстве.

Традиционно Укрэнерго призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию. Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий атак.

Напомним, что ограничения электропотребления в Украине введены из-за повреждения энергообъектов в результате вражеских атак. В то же время Россия не оставляет попыток уничтожения украинской энергетической системы. Так, в Одессе 19 февраля из-за российского обстрела более 250 тысяч человек остались без света, а также отопления: РФ массированно ударила по городу беспилотниками.

Ранее Фокус узнавал, каким будет февраль для украинцев и будут ли отключать свет в городах. Специалисты считают, что новые российские атаки по энергетической инфраструктуре могут увеличить риски возвращения графиков отключения электроэнергии в разных регионах государства.