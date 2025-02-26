РФ попала по энергообъектам: облэнерго вынужденно отключают свет в двух областях Украины

Во время вражеской массированной атаки в ночь на 26 февраля было повреждено энергетическое оборудование в Днепропетровской и Одесской областях. Без света остались жители нескольких районов Одессы.

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В Одесской и Днепропетровской области операторы систем распределения вынужденно применяют отключение света из-за повреждения электросетей в результате российского обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

В Одесской и Днепропетровской области вынужденно отключают свет в Одесской и Днепропетровской области Фото: Укрэнерго

В пресс-службе сообщают, что на поврежденных энергообъектах в Одесской и Днепропетровской области продолжаются ремонтные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей", — сказали в "Укрэнерго".

В то же время в компании отмечают, что потребление электроэнергии снижается. По данным "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 26 февраля уровень потребления был на 1,3% ниже, чем в то же время в прошлые сутки.

"Причина — повышение температуры воздуха в нескольких регионах Украины", — пояснили в пресс-службе.

Отключение света в Днепропетровской области: детали

В ДТЭК также сообщили, что россияне атаковали энергетический объект в Днепропетровской области.

"Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить его работу", — отметили в компании.

Вынужденные отключения света в Одесской области: что известно

На сайте оператора систем распределения ДТЭК "Одесские электросети" появилось объявление, что в результате обстрела было повреждено оборудование, которое обеспечивало электроснабжение Киевскому и Приморскому району Одессы, Жилищному массиву Таирова, району Черноморка и селу Лиманка.

"Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Мы делаем все возможное, чтобы поочередно предоставлять электроснабжение каждому, и работаем непрерывно для восстановления стабильного энергоснабжения", — сообщили в облэнерго.

ДТЭК "Одесские электросети" сообщает о вынужденных отключениях в нескольких районах Фото: Скриншот

Напомним, 25 февраля в "Укрэнерго" сообщали, что 26 февраля будут применять ограничения потребления электроэнергии только в отношении бизнеса и промышленности, отключения для бытовых потребителей не планировались.

Во время ночной атаки РФ 26 февраля ударными дронами взрывы были слышны в Киевской и Николаевской области, а также в Кропивницком и Харькове. В Киевской области получила ранения 19-летняя девушка, а в Харькове поднялся пожар после попадания обломков в 9-этажный дом, из огня спасли 5 человек.