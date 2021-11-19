"Крупнейшее хищение в истории": в Канаде подростка арестовали за кражу крипты на $36,5 млн

По версии следствия, юноша завладел телефонным номером жертвы, чтобы войти в аккаунт, а за украденную валюту купил редкое имя в игре.

В канадском городе Гамильтон полиция арестовала подростка, которого обвиняют в краже $36,5 млн в криптовалюте при помощи мошеннической схемы. Правоохранители сообщили подробности расследования на официальном сайте.

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По данным полиции, в 2020 году владелец криптовалюты из США стал жертвой мошенничества с подменой SIM-карты. Преступник обратился к оператору мобильной связи и обманом добился дублирования телефонного номера. С его помощью получил пароль для двухфакторной аутентификации и входа в защищенные учетные записи. В общем злоумышленник вывел токены на сумму 46 млн канадских долларов.

"На данный момент это самая крупная кража криптовалюты, совершенная одним человеком", — подчеркивается в сообщении.

Полиция начала совместное расследование в сотрудничестве с ФБР и Секретной службы США (United States Secret Service), занимающейся расследованиями электронных и финансовых преступлений. Специалисты обнаружили, что часть криптовалюты потратили на покупку редкого никнейма в онлайн-игре, а такие случаи в игровом сообществе встречаются редко. Правоохранители выяснили личность пользователя и вышли на подростка из Канады.

Молодого человека арестовали за кражу в особо крупных размерах (более $5 тыс.), а также владение имуществом и доходами, полученными преступным путем. Полиция арестовала криптовалюту на общую сумму более 7 млн канадских долларов, в настоящее время дело канадца находится в суде.

"Из-за Закона об уголовном правосудии в отношении несовершеннолетних мы приняли решение не раскрывать возраст обвиняемого", — рассказал детектив Кеннет Киркпатрик CTV News Toronto.

Полицейский призвал пользователей сети использовать разные пароли для учетных записей и настроить многофакторную аутентификацию. Он напомнил, что современные сайты предлагают две или даже три степени защиты, и всегда лучше обезопаситься по максимуму.

Ранее писали, что в Великобритании у 17-летнего подростка отобрали криптовалюту на сумму $2,7 млн. Полиция обвиняет его в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег. По версии следствия, британец подделал сайт интернет-магазина и собирал конфиденциальные данные.