"Найбільше розкрадання в історії": у Канаді підлітка заарештували за крадіжку крипти на $36,5 млн

За версією слідства, юнак заволодів телефонним номером жертви, щоб увійти до облікового запису, а за вкрадену валюту купив рідкісне ім'я в грі.

У канадському місті Гамільтон поліція заарештувала підлітка, якого звинувачують у крадіжці $36,5 млн у криптовалюті за допомогою шахрайської схеми. Правоохоронці повідомили подробиці розслідування на офіційному сайті.

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За даними поліції, у 2020 році власник криптовалюти з США став жертвою шахрайства з заміною SIM-картки. Злочинець звернувся до оператора мобільного зв'язку й обманом домігся дублювання телефонного номера. З його допомогою отримав пароль для двофакторної автентифікації та входу до захищених облікових записів. Загалом зловмисник вивів токени на суму 46 млн канадських доларів.

"Наразі це найбільша крадіжка криптовалюти, здійснена однією людиною", — наголошується в повідомленні.

Поліція розпочала спільне розслідування у співпраці з ФБР та Секретною службою США (United States Secret Service), яка займається розслідуваннями електронних і фінансових злочинів. Фахівці виявили, що частину криптовалюти витратили на покупку рідкісного нікнейму в онлайн-грі, а такі випадки в ігровій спільноті трапляються рідко. Правоохоронці з'ясували особу користувача та вийшли на підлітка з Канади.

Молодика заарештували за крадіжку в особливо великих розмірах (понад $5 тис.), а також володіння майном і доходами, отриманими злочинним шляхом. Поліція заарештувала криптовалюту на загальну суму понад 7 млн канадських доларів, наразі справа канадця перебуває в суді.

"Через Закон про кримінальне правосуддя щодо неповнолітніх ми прийняли рішення не розкривати вік обвинуваченого", — розповів детектив Кеннет Кіркпатрік CTV News Toronto.

Поліцейський закликав користувачів мережі використовувати різні паролі для облікових записів і налаштувати багатофакторну автентифікацію. Він нагадав, що сучасні сайти пропонують два або навіть три ступені захисту, і завжди краще убезпечитися по максимуму.

Раніше писали, що у Великій Британії в 17-річного підлітка відібрали криптовалюту на суму $2,7 млн. Поліція звинувачує його в шахрайстві з кредитними картками та відмиванні грошей. За версією слідства, британець підробив сайт інтернет-магазину та збирав конфіденційні дані.