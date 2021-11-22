Самый быстрый Wi-Fi: скоро MediaTek представит связь 7-го поколения (видео)

Новая технология беспроводной связи имеет шансы стать популярнее Wi-Fi 6E, которую сегодня на рынке повсеместно внедряют технологические компании.

Wi-Fi 7 будет презентована китайской компанией MediaTek на выставке CES, которая пройдет в январе 2022 года в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает издание pcmag.com.

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"Мы собираемся внедрить Wi-Fi 7 как можно скорее, потому что мы хотим быть лидерами рынка, и метавселенная будет нашей", — пошутил Джеймс Чен, заместитель вице-президента по маркетингу.

Однако, отмечает издание, в его шутке есть доля правды, и она достаточно велика. Дело в том, что сетевые адаптеры для Wi-Fi 6E стоят довольно дорого. Например за RAXE500 от Netgear просят $600. Поэтому цель китайской компании снизить ценник на аппаратуру для беспроводной связи нового поколения и конкурировать с "железом" для 6E. По словам Кевина Китинга, директора MediaTek по глобальным связям с общественностью, компания намерена воспользоваться прекрасной возможностью: пока другие производители будут пытаться продавать свои дорогие модели адаптеров для Wi-Fi 6E, MediaTek представит на рынке более дешевую и инновационную альтернативу.

Новые модели смартфонов премиум-класса работают с Wi-Fi 6E, однако MediaTek недавно анонсировала ряд новых чипсетов, которые смогут обеспечить не только работу связи поколения 6E, но и 7-го поколения тоже, полагают журналисты.

"Повсеместное внедрение протокола Wi-Fi 7, также известного как 802.11be, должно произойти через несколько лет. По имеющейся у нас информации это случится не ранее 2024 года, но похоже, что производители микросхем форсируют события. Наряду с MediaTek, Intel и Qualcomm также готовятся внедрить новую технологию, хотя конкретной даты анонса они не называли", — говорится в материале.

В компании полагают, что Wi-Fi 7 "принесет значительные улучшения по сравнению с 6E", имея ввиду скорость работы. Также инженеры уверены, что 7-ка способна будет гораздо лучше справляться с помехами от других сетей, находящихся поблизости.

"При том же количестве антенн, Wi-Fi 7 будет работать в 2,4 раза быстрее, чем Wi-Fi 6E", — сказал Джеймс Чен. "А вот разницы между скоростью Wi-Fi 6 и 6E не будет".

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